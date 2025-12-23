Сегодня 23 декабря 2025
Дары моря: в Японии запустят проект по добыче редкоземельных минералов с глубины 6000 метров

Японский архипелаг не может похвастать богатством минеральных ресурсов на суше, но он окружён обширной акваторией, которая может быть их источником при правильной организации добычи и переработки. В 2027 году в качестве эксперимента Япония намерена организовать добычу редкоземельных минералов из морского ила, извлекаемого с глубины порядка 6000 метров в окрестностях самого восточного острова, контролируемого Японией.

Источник изображения: Unsplash, Ikarovski

Власти страны намерены построить предприятие по добыче редкоземельных минералов на острове Минамиторисима, который является самой восточной точкой архипелага Бонин (Огасавара). До сих пор их освоение было затруднено географической удалённостью от Токио (более 1000 км) и необходимостью защиты уникальной экосферы архипелага. Тем не менее, потребность японской и мировой промышленности в редкоземельных минералах типа того же диспрозия позволяет рассчитывать на рентабельность проекта. Редкоземельные металлы востребованы при производстве тяговых аккумуляторов и различного рода электронных компонентов.

Поднимаемый с большой глубины по трубе на специальное судно морской ил, по замыслу авторов инициативы, будет первично обрабатываться в центрифугах непосредственно на острове Минамиторисима, а после удаления из него влаги он будет терять до 80 % своего изначального объёма и отправляться для дальнейшей переработки на крупнейшие острова Японии по морю. В январе и феврале состоится пробная добыча ила, к февралю 2027 года проект может выйти на промышленные объёмы добычи, перерабатывая до 350 метрических тонн ила ежедневно. Считается, что местный морской ил не содержит значительного количества вредных примесей и радиоактивных элементов, поэтому его переработка должна быть относительно простой и безопасной. Основная сложность будет заключаться именно в добыче ила, поскольку он залегает на глубине 6000 метров.

В рамках программы SIP на проведение соответствующих экспериментов власти Японии выделили $105 млн. Средства пойдут на строительство перерабатывающего предприятия, фрахт транспортных судов, а также авиационной техники для отправки персонала на удалённый остров вахтовым методом. Разумеется, жилые помещения для персонала также придётся построить на этом острове. Попутно необходимо будет решить проблему с электро- и водоснабжением.

Морское дно в окрестностях японских островов в целом богато и другими ресурсами, если не считать флору и фауну. Здесь имеются гидротермальные месторождения, богатые углём отложения и никельсодержащие наросты. Их освоение сопряжено не только с финансовыми рисками, но и угрозой для экологии, поэтому перспективы реализации соответствующих проектов будут сильно зависеть от мировых цен на сырьё. В случае с редкоземельными минералами конъюнктура мирового рынка способствует реализации смелых проектов, поскольку Китай занимает на нём около 70 % и может диктовать свои условия недружественным странам в политических целях. Япония попытается снизить эту зависимость за счёт разработки собственных месторождений.

Источник:

Теги: япония, редкоземельные металлы, море
