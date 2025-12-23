Сегодня 23 декабря 2025
Третья глава сюжета, новый город и восхождение на Олимп: следующее крупное обновление для Titan Quest 2 не заставит себя долго ждать

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games поделились подробностями следующего крупного обновления для находящегося в раннем доступе мифологического ролевого экшена Titan Quest 2.

Источник изображений: THQ Nordic

Как стало известно, основной особенностью грядущего патча будет третья глава сюжета, в которой игроки отправятся на контролируемые кентаврами равнины Аркадии, измождённые засухой и войной.

«Огромный город людей Тегея оказался под гнётом жестокого племени кентавров. С новыми божественными силами в ваших жилах одного вашего присутствия достаточно, чтобы изменить ход войны. Покажите кентаврам человеческую мощь!» — призывают авторы.

Помимо прочего, третья глава позволит ступить на гору Олимп, встретиться с Олимпийцем и другими легендарными личностями, а также разобраться в сложной истории происхождения кентавров.

Тем временем сошедшая с ума Немезида, от которой игроки скрылись во второй главе, продолжает строить козни и готовить вашу гибель. По сюжету пользователям нужно найти ключ к победе над богиней возмездия.

Таким образом, предстоящий патч для Titan Quest 2 включает новый биом и вражескую фракцию, трёх боссов и множество секретов. Релиз ожидается уже скоро: «Следующий этап вашей одиссеи будет как никогда эпичным!»

Titan Quest 2 дебютировала 1 августа в раннем доступе Steam (1232 рубля до 5 января) и Epic Games Store (до 8 января). В сервисе Valve игра заслужила более 13 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 84 %).

Источник:

Теги: titan quest 2, grimlore games, thq nordic, ролевой экшен
