Флагманские модели игровых видеокарт Nvidia исторически использовались не по прямому назначению, поскольку в своё время интерес к ним проявляли майнеры криптовалют, а позже китайские разработчики систем ИИ пытались компенсировать с их помощью отсутствие доступа к профессиональным ускорителям. По данным некоторых источников, GeForce RTX 5090 в этом контексте пользуется высоким спросом в Китае.

Ресурс ComputerBase.de напоминает, что в своём исходном виде c 32 Гбайт памяти типа GDDR7 видеокарта GeForce RTX 5090 запрещена к поставкам в Китай. Специально для местного рынка была разработана GeForce RTX 5090D, обладающая только 24 Гбайт памяти GDDR7. Даже эта видеокарта поставлялась в Китай в течение ограниченного периода, поскольку потом США ввели дополнительные ограничения на пропускную способность памяти, и Nvidia соответствующим образом модифицировала GeForce RTX 5090D. Лишь в середине года наметилось потепление в отношении США к технологическим санкциям против Китая, и компания получила право поставлять туда исходный вариант GeForce RTX 5090D, который всё равно оснащался лишь 24 Гбайт памяти.

Такого объёма памяти могло не хватать тем китайским разработчикам, которые рассчитывали на вычислительные ресурсы GeForce RTX 5090, а потому поставки одноимённых видеокарт в их «западном исполнении» в Китай продолжаются по серым каналам в значительных количествах. По крайней мере, немецкий ресурс ComputerBase.de приводит снимки из соответствующей ветки Reddit, на которых запечатлены множественные коробки с GeForce RTX 5090. Это уже не первый случай такой контрабанды, ранее на китайском направлении были замечены соответствующие видеокарты производства MSI, а теперь речь идёт об изделиях PNY и Zotac. Китайские заказчики готовы платить по 5000 евро за видеокарту, что на фоне рекомендованной цены около 2000 евро в сочетании с высоким спросом создаёт не совсем приятную частным потребителям конъюнктуру рынка.