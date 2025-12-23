После обновления «Яндекс Телемост» стал похож на классический мессенджер

«Яндекс 360» перезапустил приложение «Телемост», благодаря чему у пользователей появилась возможность звонить контактам напрямую из адресной книги. Обновлённое приложение сейчас доступно для платформ iOS и Android, а его десктопная и веб-версии выйдут в следующем году.

Обновленный «Телемост» получил историю звонков, также появилась возможность подключать новых участников во время разговора. Для обеспечения доступа ко всем контактам, необходимо связать «Телемост» с адресной книгой смартфона. Пользователь сможет пригласить к участию в разговоре даже тех, кто не пользуется сервисом. При этом для участия в звонке им не потребуется регистрация или авторизация — будет достаточно просто перейти по ссылке.

Звонки и встречи в приложении по-прежнему не ограничены по времени, число участников может составлять до 40 человек, в бизнес-тарифах — до 1000. Особое внимание разработчики уделили вопросам безопасности: пользователи могут создавать временные ссылки для приглашения в чаты сроком на 24 часа, а также блокировать нежелательных собеседников.

Как сообщает компания, обновленный «Телемост» стал универсальным средством связи, объединяющем чаты, конференции, аудио- и видеозвонки. В ноябре аудитория приложения превысила 8 млн пользователей, что на 17 % больше, чем в сентябре.