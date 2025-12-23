Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android После обновления «Яндекс Телемост» стал ...
реклама
Новости Software

После обновления «Яндекс Телемост» стал похож на классический мессенджер

«Яндекс 360» перезапустил приложение «Телемост», благодаря чему у пользователей появилась возможность звонить контактам напрямую из адресной книги. Обновлённое приложение сейчас доступно для платформ iOS и Android, а его десктопная и веб-версии выйдут в следующем году.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Обновленный «Телемост» получил историю звонков, также появилась возможность подключать новых участников во время разговора. Для обеспечения доступа ко всем контактам, необходимо связать «Телемост» с адресной книгой смартфона. Пользователь сможет пригласить к участию в разговоре даже тех, кто не пользуется сервисом. При этом для участия в звонке им не потребуется регистрация или авторизация — будет достаточно просто перейти по ссылке.

Звонки и встречи в приложении по-прежнему не ограничены по времени, число участников может составлять до 40 человек, в бизнес-тарифах — до 1000. Особое внимание разработчики уделили вопросам безопасности: пользователи могут создавать временные ссылки для приглашения в чаты сроком на 24 часа, а также блокировать нежелательных собеседников.

Как сообщает компания, обновленный «Телемост» стал универсальным средством связи, объединяющем чаты, конференции, аудио- и видеозвонки. В ноябре аудитория приложения превысила 8 млн пользователей, что на 17 % больше, чем в сентябре.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На Yandex.com заработал поиск с ИИ
«Яндекс Переводчика» прокачали с помощью ИИ — он стал лучше справляться со сложными текстами в 80 % случаев
«Яндекс Станция 3» — умная колонка с улучшенной акустикой и эмбиент-подсветкой
Сегодня WhatsApp в России замедлили на 70–80 % — пользователи массово жалуются на сбои
Италия оштрафовала Apple на €99 млн за злоупотребление рыночным положением
Gemini не заменит Google Assistant на устройствах с Android — пока что
Теги: яндекс, приложение
яндекс, яндекс.телемост, приложение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.