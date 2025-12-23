Сегодня 23 декабря 2025
Анонсирован планшет Huawei MatePad 11.5 (2026) по цене от $255

Компания Huawei анонсировала в Китае помимо серии смартфонов nova 15 планшет MatePad 11.5 (2026), предназначенный для учёбы и развлечений. Новинка обладает большим экраном, фирменными процессорами Huawei Kirin, а также ёмкой батареей.

MatePad 11.5 (2026) оснащён 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2456 × 1600 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 600 кд/м². Также доступна версия планшета Soft Light Edition с защитой от бликов, которая снижает влияние окружающего света на 99 % и отражательную способность на 60 %. Защита также использует круговую поляризацию для имитации естественного света и снижения усталости глаз. Обе версии планшета сертифицированы TÜV Rheinland, при этом версия Soft Light Edition также имеет золотой сертификат SGS Low Visual Fatigue 2.1.

Версия MatePad 11.5 (2026) Soft Light оснащена процессором Kirin T82, тогда как стандартная версия построена на чипсете Kirin T82B. Для съёмки селфи и видеозвонков в планшете предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,0. Основная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,8 и автофокусом поддерживает видеосъёмку с разрешением 1080p.

Новинка работает под управлением ОС HarmonyOS 5.1 с рядом ИИ-функций и системой Huawei AI Health Learning 2 с поддержкой следующих режимов: «Режим для несовершеннолетних», «Режим для учёбы», «Режим защиты глаз» и «Режим не беспокоить», а также функцией родительского контроля.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Ёмкости батареи достаточно для воспроизведения видео в течение 14 часов. Спецификации устройства также включают четыре динамика, настроенных с помощью Huawei Histen 9.0, два микрофона, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Планшет выпускается в сером (Deep Space Gray), серебристом (Frost Silver), фиолетовом (Feather Sand Purple) и синем (Island Blue) цветах. Продажи новинки начнутся 25 декабря.

Стоимость MatePad 11.5 (2026) с поддержкой Wi-Fi и 8/128 Гбайт памяти составит $255. Версия MatePad 11.5 (2026) Soft Light Edition с 8 /128 Гбайт памяти стоит $295, с 8 ГБ/256 Гбайт памяти — $325, с 12/256 Гбайт памяти — $395.

huawei, планшет
