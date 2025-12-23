Сегодня 23 декабря 2025
В «Google Фото» вернули ярлыки для поиска по лицам и мордам — ранее их убрали под влиянием ИИ

Группировка и поиск по лицам, пожалуй, одни из лучших функций «Google Фото», но переход к более активному использованию поиска на основе ИИ лишил пользователей одного из удобных ярлыков, помогавших находить изображения людей или животных. Теперь ситуация исправлена — на странице поддержки Google появилась информация о том, что недавние обновления приложения восстановили поддержку «ярлыков для поиска по лицам».

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Ранее эти ярлыки отображались на странице поиска вместе с изображениями наиболее часто встречающихся объектов — людей или животных — с удобным предварительным просмотром по всей странице. После запуска функции «Спросить у фотографий» (Ask Photos) эта панель ярлыков из поиска исчезла.

Ярлык поиска по лицам вернулся как в «классическом» поиске, так и в функции «Спросить у фотографий». В последнем случае она появляется после нажатия на текстовое поле для начала поиска, тогда как в «классическом» поиске она отображается мгновенно.

Источник изображения: 9to5Google

Источник изображения: 9to5Google

«Отличные новости! Мы учли ваши пожелания о более простом способе поиска фотографий и видео важных для вас людей в Google Photo. Теперь мы добавляем ярлыки для ваших групп лиц в классический поиск и функцию «Спросить у фотографий» на Android, iPhone и iPad», — сообщил представитель Google.

Теперь на вкладке «Поиск» или «Задать вопрос» пользователь может сразу перейти на страницу своих самых любимых людей или питомцев. Для использования функции необходимо в настройках включить группировку лиц.

Теги: фотографии, google, поиск
