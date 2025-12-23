Сегодня 23 декабря 2025
Россиянам могут разрешить торговать криптовалютой — но с лимитами, а ещё придётся сдавать тест

Криптовалюты в России постепенно выводятся из серой зоны. Банк России подготовил предложения по регулированию криптовалют на российском рынке и направил их в правительство для внесения соответствующих изменений в законодательство.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно разработанной концепции ЦБ, право приобретать криптоактивы получат как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы — в соответствии с правилами, установленными для каждой категории. Цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями: их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, но только после прохождения тестирования и не более чем на 300 тыс. руб. в год через одного посредника. В свою очередь, квалифицированные инвесторы получат право приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, без ограничений по объёмам сделок, но также только после прохождения тестирования на понимание рисков.

Россияне смогут приобретать криптовалюту за рубежом, оплачивая её с иностранных счетов, а также переводить ранее купленную криптовалюту за границу через российских посредников с уведомлением об этом налоговой службы.

Для совершения операций с криптовалютами можно будет воспользоваться текущей инфраструктурой — через биржи, брокеров и доверительных управляющих с имеющимися лицензиями. Для специализированных депозитариев и обменников криптовалюты будут установлены отдельные требования.

Предлагаемое регулирование касается и рынка цифровых финансовых активов (ЦФА): оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешён в открытых сетях. Это обеспечит эмитентам возможность привлечения инвестиций из-за рубежа, а клиентам — приобретение ЦФА на условиях «не худших, чем приобретение криптовалюты».

Согласно концепции ЦБ, законодательная база для введения регулирования должна быть готова до 1 июля 2026 года. Спустя год, с 1 июля 2027 года, ЦБ предлагает ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с наказанием за нелегальную банковскую деятельность.

Источник:

Теги: банк россии, криптовалюта
