«Это же безумие, правда?»: аудитория инди-хоррора Buckshot Roulette об игре в русскую рулетку с дробовиком выросла до 8 млн человек

Хоррор Buckshot Roulette от независимого эстонского разработчика Майка Клубники (Mike Klubnika) продался в количестве 8 млн копий. Свежая информация о продажах инди-хита появилась на его странице в Steam.

В декабре 2024 года автор Buckshot Roulette говорил о 4 млн проданных копий — за год аудитория проекта удвоилась. В свежем сообщении разработчик поблагодарил геймеров за оказанную поддержку и напомнил, что его личный бестселлер прошёл путь от небольшой экспериментальной игры на платформе itch.io до Steam.

«Это же безумие, правда? Если задуматься, 8 миллионов человек, сыгравших в небольшую хоррор-игру… Есть целые страны, где граждан меньше, чем вас, наших смелых Хайроллеров. Трудно подобрать слова, чтобы выразить нашу благодарность всем вам», — обратился к аудитории Клубника.

Автор также дал понять, что в следующем году должен состояться выход Buckshot Roulette на консолях. Изначально релиз был запланирован на 2025-й, но возникли технические трудности из-за ограничений бесплатного движка Godot.

Напомним, Buckshot Roulette вышла 4 апреля 2024 года. Действие хоррора происходит в подпольном ночном клубе, в котором геймер должен обыграть крупье в трёх раундах русской рулетки с дробовиком 12-го калибра.