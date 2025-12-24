Сегодня 24 декабря 2025
В Китае запретят сэкстинг — откровенный контент в личных переписках окажется вне закона

С 1 января в Китае вступают в силу поправки к административному законодательству, запрещающие распространение контента откровенного характера в личной онлайн-переписке. Согласно новым правилам, подобные действия будут рассматриваться не только как нарушение «социалистической морали», но и как правонарушение, влекущее административную или уголовную ответственность. Закон распространяется на все популярные мессенджеры, включая WeChat и QQ.

Источник изображения: Gilles Lambert/Unsplash

Хотя пересмотр и без того строгих правил в Китае в отношении откровенного контента будет направлен на борьбу с распространением изображений, содержащих элементы эксплуатации, которые также жёстко регулируются в таких странах, как Соединённые Штаты, это означает, что обмен подобными сообщениями даже по обоюдному согласию будет запрещён. Как сообщает The Washington Post, нарушителям грозит арест на 10-15 суток и штраф в размере до $700, вместо прежних $420.

Инициатива была частично спровоцирована скандалом этим летом, когда китайские СМИ сообщили о существовании в Telegram группы под названием MaskPark, в котором, по их данным, более 100 000 пользователей, преимущественно мужчин из Китая, распространяли интимные фотографии женщин, сделанные без их ведома. Ситуация тогда вызвала широкую дискуссию в китайском сегменте интернета о гендерном неравенстве и безопасности женщин в цифровой среде.

Официальная пресса объясняет ужесточение необходимостью ликвидировать «регуляторные пробелы», возникшие из-за роста разнообразных способов обмена подобным контентом. Государственная газета Southern Metropolis Daily привела примеры уже осуждённых: в Гуандуне мужчину признали виновным в нарушении «социалистической морали» за пересылку более 50 видео своим контактам в WeChat, а троих администраторов QQ-группы осудили за бездействие при распространении аналогичного материала.

Эксперты отмечают, что формулировки закона одновременно оставляют слишком широкое поле для толкования. Роуз Луцюй (Rose Luqiu), специалист по китайскому интернету из Гонконгского баптистского университета (HKBU), назвала меры положительными с точки зрения защиты несовершеннолетних, но предупредила, что их применение может оказаться «чрезмерно широким» и привести к вмешательству государственных органов в частную жизнь граждан.

Айзи Чанг (Aizi Chang), исследователь китайского феминизма из Университета Монаш в Австралии, поддержала регулирование, указав, что случай с чатом MaskPark выявил системные проблемы гендерного неравенства как в китайском, так и в глобальном онлайн-пространстве, где женщины часто воспринимаются «скорее как объекты».

