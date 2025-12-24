Сегодня 24 декабря 2025
Производители готовы свернуть выпуск SATA-накопителей: покупатели всё чаще выбирают внешние SSD

Рынок хранения данных претерпевает серьёзные сдвиги. По данным TechRadar, внешние SSD-накопители ёмкостью 4 Тбайт сейчас продаются дешевле, чем внутренние SATA-накопители аналогичного объёма. Ситуация обусловлена продолжающимися изменениями в производстве NAND (флеш-памяти) и снижением интереса крупных производителей к медленным SATA SSD-накопителям, находящимся на грани исчезновения из-за незначительной разницы в цене.

Источник изображения: Micron

Производители памяти, такие как Micron и Samsung, в текущих условиях перераспределяют свои мощности в пользу выпуска DRAM, сокращая при этом объёмы производства флеш-памяти. Это снижает конкуренцию на рынке NAND и ослабляет давление на снижение её цены. В результате компании всё меньше заинтересованы в выпуске ёмких SATA-накопителей, которые раньше считались бюджетными, но теперь уступают современным внешним SSD не только в скорости, но и в цене.

Наиболее ярко эта тенденция проявляется в сегменте объёма 4 Тбайт. Например, внешний накопитель Crucial X9 Pro объёмом 4 Тбайт в настоящее время стоит $279,58 (около 22 000 рублей). Он использует интерфейс USB 3.2 и обеспечивает скорость чтения и записи до 1050 Мбайт/с, ориентируясь на пользователей, которым нужен быстрый и компактный внешний накопитель для работы с несколькими устройствами. В то же время внутренний SATA-SSD Silicon Power той же ёмкости продаётся за $299 (приблизительно 23 000 рублей), хотя его максимальная скорость ограничена интерфейсом SATA III и составляет около 550 Мбайт/с.

Источник изображения: pcpartpicker.com

Ещё интереснее сравнение с NVMe-накопителями. Так, 4-терабайтный SSD Crucial P310 на базе PCIe Gen4 стоит около $341 (примерно 26 500 рублей), то есть лишь немного дороже внешнего USB-накопителя, но при этом обеспечивает существенно большую производительность. Как показывают графики на сайте PCPartPicker, за последние 18 месяцев цены на 4-терабайтные SATA-SSD не снижались так активно, как на NVMe и внешние SSD. Наоборот, сейчас они растут вместе с ценами на более быстрые типы хранилищ, а SATA утрачивает свою главную выгоду в виде более низкой стоимости.

Источник изображения: pcpartpicker.com

Это создаёт не совсем стандартную ситуацию для сборщиков ПК и пользователей, обновляющих свои системы: внешние SSD перестали быть просто удобным решением для переноса данных и теперь представляют собой экономически выгодный способ получить большой объём быстрой памяти без необходимости вскрывать корпус компьютера или использовать устаревающие интерфейсы. Одновременно с этим производители материнских плат всё чаще отказываются от размещения SATA-портов, особенно в компактных формфакторах и на новых платформах, что дополнительно снижает привлекательность ёмких SATA-накопителей, теряющих, по сути, свою практическую значимость.

TechRadar

Теги: хранение данных, ssd, sata, nand
