Российские операторы связи получат первые станции Yadro до конца года — развёртывание начнётся в 2026 году

Компания Yadro, входящая в «ИКС Холдинг», приступила к серийному выпуску базовых станций для сетей GSM (2G) и LTE (4G). На реализацию проекта планируется направить 20 млрд рублей, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор холдинга Алексей Шелобков, а производство будет развёрнуто на собственной площадке компании в подмосковном городе Дубна.

По словам Шелобкова, запуск серийного производства завершит трёхлетний цикл разработки телекоммуникационных решений и позволит выполнить обязательства по контрактам с «Мегафоном», «Билайном» и «Ростелекомом». До конца 2025 года операторам передадут первые 3 тысячи станций, из которых несколько сотен появятся в сети «Билайна» уже в первом квартале 2026 года.

Сообщается, что Yadro стала четвёртой российской компанией, освоившей выпуск базовых станций для сетей. Ранее этим занимались «Иртея» (дочка МТС), «Булат» («Ростелеком») и «Спектр» («Ростех»). До 2022 года российские операторы в основном использовали оборудование Nokia, Ericsson и китайских производителей. В 2024 году «Иртея» представила собственные станции для 4G и 5G.

При этом развитие отечественного оборудования для сетей сотовой связи происходит на фоне пересмотра объёмов государственной поддержки. В июне финансирование разработки сократили более чем вдвое — до 20,3 млрд рублей. В октябре 3DNews также сообщал, что с 2026 года прямую финансовую помощь разработчикам профильного оборудования планируется полностью прекратить.