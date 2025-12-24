Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Российские операторы связи получат первы...
реклама
Новости Hardware

Российские операторы связи получат первые станции Yadro до конца года — развёртывание начнётся в 2026 году

Компания Yadro, входящая в «ИКС Холдинг», приступила к серийному выпуску базовых станций для сетей GSM (2G) и LTE (4G). На реализацию проекта планируется направить 20 млрд рублей, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор холдинга Алексей Шелобков, а производство будет развёрнуто на собственной площадке компании в подмосковном городе Дубна.

Источник изображения: Kabiur Rahman Riyad/Unsplash

Источник изображения: Kabiur Rahman Riyad/Unsplash

По словам Шелобкова, запуск серийного производства завершит трёхлетний цикл разработки телекоммуникационных решений и позволит выполнить обязательства по контрактам с «Мегафоном», «Билайном» и «Ростелекомом». До конца 2025 года операторам передадут первые 3 тысячи станций, из которых несколько сотен появятся в сети «Билайна» уже в первом квартале 2026 года.

Сообщается, что Yadro стала четвёртой российской компанией, освоившей выпуск базовых станций для сетей. Ранее этим занимались «Иртея» (дочка МТС), «Булат» («Ростелеком») и «Спектр» («Ростех»). До 2022 года российские операторы в основном использовали оборудование Nokia, Ericsson и китайских производителей. В 2024 году «Иртея» представила собственные станции для 4G и 5G.

При этом развитие отечественного оборудования для сетей сотовой связи происходит на фоне пересмотра объёмов государственной поддержки. В июне финансирование разработки сократили более чем вдвое — до 20,3 млрд рублей. В октябре 3DNews также сообщал, что с 2026 года прямую финансовую помощь разработчикам профильного оборудования планируется полностью прекратить.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сложно, холодно и дорого: амбициозному проекту прокладки арктического кабеля Polar Connect грозят финансовые и технические риски
Китай развернул обширную экспериментальную телеком-сеть CENI, сравнив её с американской ARPANET
В России хотят ввести обязательную платную регистрацию смартфонов в единой базе IMEI с 2027 года
72 Тбайт передали на 1000 км всего за 96 минут: Китай испытал передовую сеть для научных и ИИ-данных
Спутник Starlink вышел из-под контроля и разбросал вокруг обломки
5G в России может появиться раньше, чем ожидалось — глава «Вымпелкома» рассказал, что изменилось
Теги: yadro, россия, сотовые сети
yadro, россия, сотовые сети
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.