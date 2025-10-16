Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Разработчиков отечественных базовых стан...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Разработчиков отечественных базовых станций оставят без финансовой господдержки

В скором времени государственное финансирование разработки отечественных базовых станций сотовой связи в России прекратится. В 2026 году связанная с МТС компания «Иртея» получит от государства последние 638 млн рублей, после чего программа поддержки по данному направлению завершит работу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные профильного комитета Госдумы и заявления Минцифры.

Источник изображения: Dylan Carr / unsplash.com

Источник изображения: Dylan Carr / unsplash.com

В госбюджете не предусмотрены средства для остальных отечественных разработчиков базовых станций, в том числе Yadro (входит в «Икс холдинг»), «Булат» (входит в «Ростелеком») и «Нацспектр» (контролируется «Ростехом»). «Иртея», которая получит из бюджета 0,6 млрд рублей, вложит сопоставимую сумму собственных средств. Дальнейших мер господдержки для неё не планируется — с 2027 по 2030 год проект будет финансироваться самостоятельно, с ежегодными расходами на уровне 0,5 млрд рублей. В период с 2023 по 2026 годы акционеры компании инвестируют 5 млрд рублей, а ещё 4,7 млрд поступят по программе бюджетного финансирования. Производство базовых станций по заказу оператора финансируется отдельно, и необходимая сумма на эти нужды не раскрывается. Плановый объём бюджетного софинансирования на 2025 год составляет 1,95 млрд рублей, и в компании рассчитывают получить эти средства в полном объёме.

МТС 23 декабря 2024 года ввела в эксплуатацию 200 российских базовых станций стандарта LTE в диапазонах 800 и 1800 МГц — они работают в 37 регионах, включая Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север. До конца года оператор намерен подключить в своих сетях ещё 1000 базовых станций от «Иртеи»; объём заказов компании на 2025 год составляет 3165 приёмопередающих и 962 цифровых модуля. В 2026–2027 годах производитель планирует наладить серийный выпуск оборудования в объёме 10 000–15 000 базовых станций в год — только МТС рассчитывает получить 20 000 единиц к 2030 году.

Источник изображения: vedomosti.ru

Источник изображения: vedomosti.ru

Проект по направлению базовых станций у компании Yadro на 2023–2025 годы предполагал частичное финансирование со стороны государства; с 2026 года она планировала продолжить работу исключительно за счёт собственных средств. В ближайшие 5–7 лет компания намерена вложить в производство базовых станций от 50 до 70 млрд рублей; уже до конца текущего года она рассчитывает поставить операторам несколько тысяч единиц продукции с поддержкой GSM и LTE на платформе 5G-ready. Отсутствие госфинансирования в 2026 году значилось и в планах «Булата». «Нацспектр» специализируется на выделенных, технологических и специальных сетях связи — сейчас владеющий компанией «Ростех» совместно с Минцифры прорабатывает дорожную карту, однако и здесь расчёт строится только на партнёрские инвестиции.

Ранее в России вообще не было собственных производителей базовых станций — использовалось только зарубежное оборудование, однако производящие его компании в 2022 году в основном ушли с российского рынка. Было принято решение разработать и наладить производство отечественного оборудования, и в декабре 2022 года четыре основных оператора мобильной связи заключили форвардные контракты на сумму более 100 млрд рублей с перспективными производителями. Те обязались до 2030 года поставить 75 000 базовых станций. Первые единицы оборудования планировалось ввести в эксплуатацию в 2025 году, а с 2028 года — полностью перейти на отечественную продукцию.

Государственное участие в проекте с самого начала предполагалось как временное, отмечают эксперты: перспективы игроков, постоянно нуждающихся в субсидиях, сомнительны. С другой стороны, это означает, что производителям придётся финансировать исследования и разработки из собственных прибылей или за счёт кредитов, что может замедлить процесс, а стоимость базовых станций — вырасти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне чаще всего покупают дешёвые «ноунеймовые» смарт-часы и браслеты
Иностранные SIM-карты переохладили: блокировка в России не снимается через обещанные 24 часа
Япония первой в мире начнёт опытную эксплуатацию сотовой связи с базовыми станциями на дирижаблях
В Москве протестировали 5G-антенну российского производства — она обеспечила 1 Гбит/с
SpaceX рассказала о спутниках Starlink V3, которые будут раздавать пользователям гигабитный интернет
Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Теги: россия, базовая станция, финансирование
россия, базовая станция, финансирование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
Nothing рассказала, кто мешает появлению магнитной зарядки в Android-смартфонах
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение
VK Tech запустил сервис виртуальных карт GPU 5 мин.
Безумный кооперативный симулятор Kaiju Cleaner Simulator предложит очищать улицы от трупов гигантских монстров 49 мин.
Карточный роглайт «Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышел на консолях 2 ч.
«Интересно и не душно»: разработчики «Земского собора» рассказали, как улучшили стелс по сравнению со «Смутой» 2 ч.
Postgres Professional вышла на рынок аналитических СУБД в России с продуктом Tengri Data 3 ч.
Meta снова переманила ключевого инженера Apple — он отвечал за развитие Siri и ИИ 3 ч.
Путин запретил автоматические списания за подписки на интернет-сервисы 4 ч.
В Steam и других магазинах появилась страница грандиозной космической оперы Exodus от ветеранов BioWare — новые подробности и скриншоты 4 ч.
«Доверие мимолётно, предательство неизбежно»: в кооперативном хорроре The Outlast Trials появится PvP-режим «Вторжение» 4 ч.
id Software прокачала оптимизацию Doom: The Dark Ages на Steam Deck — на релизе игра работала «кошмарно» 4 ч.
Asus представила клавиатуру Falchion Ace HFX ZywOo Edition для фанатов Counter-Strike 3 мин.
В США выпустят памятную однодолларовую монету со Стивом Джобсом за $13,25 13 мин.
NVIDIA поможет Starcloud отправить в космос первый ИИ-спутник с H100 32 мин.
Honor представила сверхпрочные смарт-часы Watch 5 Pro с функцией измерения артериального давления 2 ч.
АЭК: производство оптоволоконных кабелей в России упало на четверть 2 ч.
SpaceX рассказала о спутниках Starlink V3, которые будут раздавать пользователям гигабитный интернет 3 ч.
Samsung получит первый литограф ASML для техпроцессов тоньше 2 нм до конца текущего года 3 ч.
Унификация, стандартизация, совместимость: Google призвала создавать взаимозаменяемые компоненты для ИИ ЦОД 3 ч.
Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999 4 ч.
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу 4 ч.