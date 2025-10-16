Разработчиков отечественных базовых станций оставят без финансовой господдержки

В скором времени государственное финансирование разработки отечественных базовых станций сотовой связи в России прекратится. В 2026 году связанная с МТС компания «Иртея» получит от государства последние 638 млн рублей, после чего программа поддержки по данному направлению завершит работу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные профильного комитета Госдумы и заявления Минцифры.

В госбюджете не предусмотрены средства для остальных отечественных разработчиков базовых станций, в том числе Yadro (входит в «Икс холдинг»), «Булат» (входит в «Ростелеком») и «Нацспектр» (контролируется «Ростехом»). «Иртея», которая получит из бюджета 0,6 млрд рублей, вложит сопоставимую сумму собственных средств. Дальнейших мер господдержки для неё не планируется — с 2027 по 2030 год проект будет финансироваться самостоятельно, с ежегодными расходами на уровне 0,5 млрд рублей. В период с 2023 по 2026 годы акционеры компании инвестируют 5 млрд рублей, а ещё 4,7 млрд поступят по программе бюджетного финансирования. Производство базовых станций по заказу оператора финансируется отдельно, и необходимая сумма на эти нужды не раскрывается. Плановый объём бюджетного софинансирования на 2025 год составляет 1,95 млрд рублей, и в компании рассчитывают получить эти средства в полном объёме.

МТС 23 декабря 2024 года ввела в эксплуатацию 200 российских базовых станций стандарта LTE в диапазонах 800 и 1800 МГц — они работают в 37 регионах, включая Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север. До конца года оператор намерен подключить в своих сетях ещё 1000 базовых станций от «Иртеи»; объём заказов компании на 2025 год составляет 3165 приёмопередающих и 962 цифровых модуля. В 2026–2027 годах производитель планирует наладить серийный выпуск оборудования в объёме 10 000–15 000 базовых станций в год — только МТС рассчитывает получить 20 000 единиц к 2030 году.

Проект по направлению базовых станций у компании Yadro на 2023–2025 годы предполагал частичное финансирование со стороны государства; с 2026 года она планировала продолжить работу исключительно за счёт собственных средств. В ближайшие 5–7 лет компания намерена вложить в производство базовых станций от 50 до 70 млрд рублей; уже до конца текущего года она рассчитывает поставить операторам несколько тысяч единиц продукции с поддержкой GSM и LTE на платформе 5G-ready. Отсутствие госфинансирования в 2026 году значилось и в планах «Булата». «Нацспектр» специализируется на выделенных, технологических и специальных сетях связи — сейчас владеющий компанией «Ростех» совместно с Минцифры прорабатывает дорожную карту, однако и здесь расчёт строится только на партнёрские инвестиции.

Ранее в России вообще не было собственных производителей базовых станций — использовалось только зарубежное оборудование, однако производящие его компании в 2022 году в основном ушли с российского рынка. Было принято решение разработать и наладить производство отечественного оборудования, и в декабре 2022 года четыре основных оператора мобильной связи заключили форвардные контракты на сумму более 100 млрд рублей с перспективными производителями. Те обязались до 2030 года поставить 75 000 базовых станций. Первые единицы оборудования планировалось ввести в эксплуатацию в 2025 году, а с 2028 года — полностью перейти на отечественную продукцию.

Государственное участие в проекте с самого начала предполагалось как временное, отмечают эксперты: перспективы игроков, постоянно нуждающихся в субсидиях, сомнительны. С другой стороны, это означает, что производителям придётся финансировать исследования и разработки из собственных прибылей или за счёт кредитов, что может замедлить процесс, а стоимость базовых станций — вырасти.