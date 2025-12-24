Сегодня 24 декабря 2025

Xiaomi, DeepSeek и Unitree столкнулись в США с подозрениями в связях с китайскими военными

Давно понятно, что американские власти не брезгуют темой национальной безопасности для решения преимущественно коммерческих вопросов и защиты своих интересов в сфере внешней торговли. Хотя Xiaomi удалось в 2021 году доказать через суд свою непричастность к развитию китайского оборонного сектора, американские парламентарии опять требуют включить её в чёрный список Пентагона вместе с DeepSeek и Unitree.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Речь идёт, как поясняет South China Morning Post, о попытках включения указанных китайских компаний в так называемый раздел 1260H списка Пентагона, который содержит имена компаний, с которыми американским ведомствам и бизнесменам не рекомендуется иметь дело по соображениям национальной безопасности. Появление имени китайской компании в списке 1260H не означает моментального введения санкций против неё, но значительно усложняет ведение ими бизнеса.

Девять сенаторов, представляющих интересы Республиканской партии США, на прошлой неделе обратились с открытым письмом к министру обороны Питу Хегсету (Pete Hegseth) с просьбой включить в список 1260H более десяти китайских компаний, среди которых оказались Xiaomi, DeepSeek и Unitree. Первая производит потребительскую электронику и электромобили, вторая разрабатывает систем генеративного искусственного интеллекта, а третья известна своими человекоподобными роботами. Кроме того, авторы инициативы предлагают включить в этот список и другие китайские компании из сектора робототехники, разработчиков чипов и представителей сегмента биотехнологий. Китайский производитель беспилотных летательных аппаратов DJI до сих пор судится с Министерством обороны США, пытаясь отменить своё включение в соответствующий список ведомства. Аналогичные попытки предпринимают интернет-гигант Tencent и китайский производитель тяговых батарей CATL.

Xiaomi удалось в 2021 году добиться своего исключения из списка 1260H по итогам судебного разбирательства, новые обвинения в свой адрес компания тоже отвергает, подчёркивая свою причастность лишь к выпуску потребительской продукции гражданского назначения. Попытки включить Xiaomi в список 1260H американского военного ведомства являются безосновательными, по словам представителей китайской компании.

Теги: xiaomi, unitree robotics, deepseek, пентагон, китайские производители
