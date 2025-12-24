Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры перешли от кражи данных к выжиган...
реклама
Новости Software

Хакеры перешли от кражи данных к выжиганию IT-систем российских компаний

В нынешнем году изменился характер кибератак против российских компаний. Злоумышленники стали более заинтересованы не в том, чтобы украсть конфиденциальные данные или вызвать демонстративные сбои, а в том, чтобы полностью уничтожить IT-инфраструктуру жертвы.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

По данным компании «Инфосистемы Джет», доля таких сценариев в общей массе критических инцидентов составила 76 %, причём 44 % из них были связаны с шифрованием данных, а 32 % — с физическим разрушением инфраструктуры. В лаборатории цифровой криминалистики F6 подтвердили рост активности вымогательского ПО. По данным экспертов, количество атак с использованием программ-вымогателей за год выросло на 15 %. Требования хакеров также увеличились до рекордных уровней. В некоторых случаях заявленный выкуп достигал 50 биткоинов, что эквивалентно 500 млн рублей. В среднем же размер выкупа варьируется от 4 млн до 40 млн рублей, для малого и среднего бизнеса — от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

В сообщении сказано, что наиболее уязвимыми перед кибератаками оказались представители финансового сектора, IT-компании и рынок недвижимости. Причины возникновения инцидентов за год существенно не изменились. Хакеры используют фишинг, уязвимости веб-приложений, отсутствие многофакторной аутентификации и ошибки персонала. Отмечается, что многие компании всё ещё недостаточно защищают внешний периметр, оставляя открытые административные интерфейсы.

Однако эскалация угроз заставляет бизнес менять подходы к кибербезопасности. Компании отказываются от долгосрочных стратегий в пользу гибкого планирования, а также усиливают системы резервного копирования и чаще проводят тесты восстановления данных, делая ставку на устойчивость инфраструктуры к разрушительным атакам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры украли 300 Тбайт музыки у Spotify — 86 млн треков готовят к раздаче на торрентах «ради сохранения»
Назван главный источник утечек данных россиян — на него пришлось более 70 % инцидентов в 2025 году
Хакеры из Северной Кореи похитили за 2025 год рекордные $2 млрд в криптовалюте
Россияне подали иск к Роскомнадзору и Минцифры за блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
По интернету стал распространяться вредонос Lotusbail для перехвата сообщений и угона аккаунтов WhatsApp
OpenAI признала: у ИИ-браузеров есть уязвимость к инъекциям, которую невозможно полностью устранить
Теги: киберпреступность, хакеры, россия
киберпреступность, хакеры, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.