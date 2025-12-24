Хакеры перешли от кражи данных к выжиганию IT-систем российских компаний

В нынешнем году изменился характер кибератак против российских компаний. Злоумышленники стали более заинтересованы не в том, чтобы украсть конфиденциальные данные или вызвать демонстративные сбои, а в том, чтобы полностью уничтожить IT-инфраструктуру жертвы.

По данным компании «Инфосистемы Джет», доля таких сценариев в общей массе критических инцидентов составила 76 %, причём 44 % из них были связаны с шифрованием данных, а 32 % — с физическим разрушением инфраструктуры. В лаборатории цифровой криминалистики F6 подтвердили рост активности вымогательского ПО. По данным экспертов, количество атак с использованием программ-вымогателей за год выросло на 15 %. Требования хакеров также увеличились до рекордных уровней. В некоторых случаях заявленный выкуп достигал 50 биткоинов, что эквивалентно 500 млн рублей. В среднем же размер выкупа варьируется от 4 млн до 40 млн рублей, для малого и среднего бизнеса — от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

В сообщении сказано, что наиболее уязвимыми перед кибератаками оказались представители финансового сектора, IT-компании и рынок недвижимости. Причины возникновения инцидентов за год существенно не изменились. Хакеры используют фишинг, уязвимости веб-приложений, отсутствие многофакторной аутентификации и ошибки персонала. Отмечается, что многие компании всё ещё недостаточно защищают внешний периметр, оставляя открытые административные интерфейсы.

Однако эскалация угроз заставляет бизнес менять подходы к кибербезопасности. Компании отказываются от долгосрочных стратегий в пользу гибкого планирования, а также усиливают системы резервного копирования и чаще проводят тесты восстановления данных, делая ставку на устойчивость инфраструктуры к разрушительным атакам.