В космос запущен «убийца земной астрономии» — слишком яркий спутник связи AST SpaceMobile BlueBird 6

Астрономы всего мира боялись этого часа, но он настал: на орбиту Земли запущен самый большой спутник связи — BlueBird 6 компании AST SpaceMobile. Площадь его антенн достигает 223 м², что сделает аппарат ярчайшей искусственной помехой земной астрономии. Видимая яркость BlueBird 6 будет достигать светимости полной Луны и это только первый из запланированных 60 запусков. Но на какие только жертвы не пойдёшь ради сотовой связи во всех медвежьи уголках Земли?

Источник изображения: ISRO

Источник изображения: ISRO

Запуск состоялся 24 декабря в 08:55 утра по местному времени из космического центра Сатиш Дхаван на юге Индии на борту ракеты LVM3 Индийской организации космических исследований (ISRO). Прямая трансляция на YouTube подтвердила, что аппарат достиг низкой околоземной орбиты примерно за 16 минут. Для индийской ISRO это стало подспорьем и рекордом — это была самая большая полезная нагрузка для ракеты LVM3, масса которой составила до 6,5 тонн.

Источник изображения: AST SpaceMobile

Источник изображения: AST SpaceMobile

До сих пор на орбиту Земли компания AST SpaceMobile запустила только пять аппаратов первого поколения с массивом антенн площадью по 65 м² на каждом. С тех пор они сияют на ночном небе как звёзды первой величины, доставляя неудобство астрономам при наблюдениях с планеты. Новая модификация спутника имеет в четыре раза возросшую площадь антенн, что серьёзно осложнит научную работу не только для оптической, но также для радиоастрономии. А ведь в следующем году AST SpaceMobile планирует запустить ещё до 60 таких аппаратов!

Компания AST SpaceMobile заключила контракты на обслуживание абонентов сотовой связи с операторами AT&T, Verizon Communications и Vodafone Group. Гигантские спутники на орбите высотой около 500 км будут напрямую связываться со смартфонами в тех местах, где покрытия сотовой связью нет или оно ограничено. Тем самым AST SpaceMobile начнёт конкурировать в предоставлении таких услуг с компанией SpaceX, развернувшей сеть Starlink. Акции AST SpaceMobile подорожали с начала года на 300 %, что говорит об интересе инвесторов к таким проектам и наука бессильна этому противостоять.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ast spacemobile, starlink, спутниковая связь
