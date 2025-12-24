Сегодня 24 декабря 2025
«Билайн»: малый бизнес чаще выбирал «Облачную АТС» для связи в 2025 году

Эксперты «билайн бизнес» проанализировали статистику подключения телеком-решений для малого бизнеса и отметили возросший интерес к интеграционным сервисам.

Источник изображения: «Билайн»

Специалисты сравнили данные компании за осенние бизнес-сезоны 2025 и 2024 годов и выяснили, что в сегменте малого бизнеса:

  • Число подключений «Облачной АТС» выросло на 22 %, что говорит об осознании важности эффективных коммуникаций с клиентами
  • Спрос на интеграцию телефонии с CRM-системами вырос на 17 %, что дает бизнесу повышение эффективности организации процессов.

По мнению экспертов «билайн бизнес», такая динамика объясняется тем, что малый бизнес в России активно внедряет лучшие практики, заимствованные у крупных компаний: выстраивает работу с клиентской базой, интегрирует между собой решения, стремится к автоматизации ежедневных задач в коммуникации с клиентами, заинтересован в улучшении качества взаимодействия с ними.

Малый бизнес сталкивается с необходимостью контроля коммуникаций с клиентами. После внедрения CRM-систем возникает потребность эффективно работать с накопленными данными: предоставлять клиентам персонализированные предложения, анализировать структуру и параметры клиентской базы.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»:

«Сегодня мы видим, что автоматизация бизнес-процессов перестала быть привилегией крупного бизнеса. Технологии, которые раньше были сложны и дороги, сегодня позволяют даже небольшой команде действовать гибко, быстро адаптироваться и экономить ресурсы для стратегического развития. Интеграция Облачной АТС с CRM позволяет предпринимателям видеть полную картину коммуникаций и принимать эффективные решения на основе полученных точных и полных данных».

По мнению аналитиков «билайн бизнес», в ближайшее время интерес малого бизнеса к виртуальным АТС и интеграционным возможностям будет только расти.

Ранее «Билайн» отмечал, что на фоне активного роста малого предпринимательства компании все чаще обращаются к цифровым инструментам, которые автоматизируют процессы и помогают выстраивать работу с клиентами.

Малый бизнес и самозанятые сегодня формируют значительную долю предпринимательской среды России: на них приходится около 95 % всех коммерческих организаций в стране (данные ФНС и Росстата).

билайн, виртуальная атс, бизнес
