«Бюро 1440» проведёт спутниковый интернет в российские поезда дальнего следования в 2027 году

В 2027 году в поездах дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, входит в РЖД) начнёт появляться спутниковый интернет с аппаратов низкоорбитальной группировки «Бюро 1440». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу ФПК Владимира Пястолова.

«В 2027 году мы начинаем использовать потенциал низкоорбитальной группировки. Первые подписали соглашение, нам уже изготовлен приёмник для наших поездов, 2027 год — это начало», — пообещал гендиректор перевозчика на форуме «PRO//Движение».

Соглашение РЖД с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» было заключено в мае минувшего года; цель совместного проекта — обеспечить пассажиров составов дальнего следования интернетом высокой скорости на всём маршруте следования.

Компании построят сервис высокоскоростной передачи данных на основе спутникового подключения. Это поможет десятикратно повысить скорость подключения — со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал. На поездах ФПК начнут работать терминалы компании «Бюро 1440», которая развёртывает низкоорбитальную группировку аппаратов связи.