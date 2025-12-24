Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации «Бюро 1440» проведёт спутниковый интерне...
реклама
Новости Hardware

«Бюро 1440» проведёт спутниковый интернет в российские поезда дальнего следования в 2027 году

В 2027 году в поездах дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, входит в РЖД) начнёт появляться спутниковый интернет с аппаратов низкоорбитальной группировки «Бюро 1440». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу ФПК Владимира Пястолова.

Источник изображения: company.rzd.ru

Источник изображения: company.rzd.ru

«В 2027 году мы начинаем использовать потенциал низкоорбитальной группировки. Первые подписали соглашение, нам уже изготовлен приёмник для наших поездов, 2027 год — это начало», — пообещал гендиректор перевозчика на форуме «PRO//Движение».

Соглашение РЖД с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» было заключено в мае минувшего года; цель совместного проекта — обеспечить пассажиров составов дальнего следования интернетом высокой скорости на всём маршруте следования.

Компании построят сервис высокоскоростной передачи данных на основе спутникового подключения. Это поможет десятикратно повысить скорость подключения — со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал. На поездах ФПК начнут работать терминалы компании «Бюро 1440», которая развёртывает низкоорбитальную группировку аппаратов связи.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В космос запущен «убийца земной астрономии» — слишком яркий спутник связи AST SpaceMobile BlueBird 6
Спутник Starlink вышел из-под контроля и разбросал вокруг обломки
В шаге от катастрофы — китайский спутник пронёсся всего в 200 метрах от спутника Starlink
Huawei анонсировала мобильную точку доступа, которая внешне вообще не похожа на мобильную точку доступа
«Роскосмос» собрался построить российскую электростанцию на Луне к 2036 году
Российские операторы связи получат первые станции Yadro до конца года — развёртывание начнётся в 2026 году
Теги: ржд, бюро 1440, спутниковый интернет
ржд, бюро 1440, спутниковый интернет
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.