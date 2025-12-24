Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры «Подарок» на Рождество: по всему миру сл...
реклама
Новости Software

«Подарок» на Рождество: по всему миру случился массовый сбой в работе Steam

Сервис цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve отметил канун католического Рождества очередным глобальным сбоем. Проблемы наблюдаются и на момент публикации материала.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Как докладывает портал Downdetector, за вечер 24 декабря американские пользователи Steam оставили более 14 тыс. жалоб на работу сервиса. Неполадки зафиксированы и в России (более 1,8 тыс. жалоб за час).

Судя по всему, сбой носит глобальный характер. О проблемах с доступом в Steam также сообщают жители Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Южной Африки и других территорий.

Источник изображения: Steam Status

Источник изображения: Steam Status

Игроки сетуют на недоступность цифрового магазина (в том числе его браузерной версии), сбои в функционировании мобильного приложения, проблемы с запуском игр и работоспособностью облачных сохранений.

Согласно отзывам пользователей, примерно с 22:00 по Москве доступ к службам Steam начал возобновляться, однако в отдельных регионах проблемы фиксируются до сих пор. Портал Steam Status рапортует о постепенном восстановлении функций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam стартовала грандиозная зимняя распродажа и голосование за финалистов The Steam Awards 2025
Valve открыла для пользователей Steam страницу с персональными итогами 2025 года
За 2025 год в Steam вышли рекордные 19 тысяч игр, но почти у половины из них меньше 10 обзоров
«Эта игра будет особенной»: амбициозный боевик Marvel’s Blade от создателей Deathloop и Dishonored впервые за два года подал признаки жизни
Новым предновогодним подарком в Epic Games Store стал хоррор The Callisto Protocol в духе Dead Space, но не для российских игроков
Игроки Eve Online за 2025 год уничтожили кораблей более чем на 6 миллионов долларов и другая занимательная статистика капсулёров
Теги: steam, valve
steam, valve
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.