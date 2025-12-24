«Подарок» на Рождество: по всему миру случился массовый сбой в работе Steam

Сервис цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve отметил канун католического Рождества очередным глобальным сбоем. Проблемы наблюдаются и на момент публикации материала.

Как докладывает портал Downdetector, за вечер 24 декабря американские пользователи Steam оставили более 14 тыс. жалоб на работу сервиса. Неполадки зафиксированы и в России (более 1,8 тыс. жалоб за час).

Судя по всему, сбой носит глобальный характер. О проблемах с доступом в Steam также сообщают жители Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Южной Африки и других территорий.

Игроки сетуют на недоступность цифрового магазина (в том числе его браузерной версии), сбои в функционировании мобильного приложения, проблемы с запуском игр и работоспособностью облачных сохранений.

Согласно отзывам пользователей, примерно с 22:00 по Москве доступ к службам Steam начал возобновляться, однако в отдельных регионах проблемы фиксируются до сих пор. Портал Steam Status рапортует о постепенном восстановлении функций.