Стыдные адреса в Gmail, созданные в юности, теперь в прошлом — Google разрешила менять свой адрес электронной почты

На одной из справочных страниц Google появилась информация о внедрении новой опции, которая позволит пользователям менять адрес своей электронной почты в аккаунте Google, даже если речь идёт о ящиках @gmail.com. Ранее такая возможность была только у тех, кто изначально привязал к аккаунту Google почту стороннего поставщика услуг.

На справочной странице, где указано, что пользователи Gmail не могут менять адрес электронной почты своего аккаунта, появилось описание нового механизма, который «постепенно внедряется». Это сообщение в настоящее время отображается только на хинди, а в версиях страницы на других языках его нет.

«Адрес электронной почты, связанный с вашим аккаунтом Google, — это тот адрес, который вы используете для входа в сервисы Google. Этот адрес помогает вам и другим людям идентифицировать вашу учетную запись. Если захотите, вы можете изменить адрес электронной почты своего аккаунта Google, заканчивающийся на gmail.com, на новый адрес электронной почты, который также заканчивается на gmail.com», — говорится в сообщении.

Прежде Google нигде не говорила об этой новой опции, но в упомянутом сообщении сказано, что она постепенно разворачивается для всех пользователей. После завершения внедрения этого изменения пользователи смогут менять один адрес электронной почты Gmail на другой, но делать это удастся не чаще раза в 12 месяцев. При этом прежний почтовый ящик никуда не денется, и пользователь сможет с ним взаимодействовать.