Япония показала будущее силовой электроники — алмазные MOSFET для космоса и ядерных реакторов

Неделей в ранее в Токио прошла выставка SEMICON Japan 2025, на которой японский стартап Power Diamond Systems (PDS) впервые показал действующие MOSFET-компоненты на алмазах с одновременным представлением метрологии для оценки работы подобных силовых элементов. Молодая компания корнями уходит в разработки Университета Васэда (Waseda University) и обещает стать ведущим поставщиком уникальной силовой электроники для эксплуатации в экстремальных условиях.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Японские компании намерены оказаться на острие прогресса в разработке силовых компонентов на синтетических алмазах. Это непростой и затратный процесс, поскольку диаметр пластин с алмазами всё ещё приближается к 10 см. Стоимость таких компонентов будет заоблачной. Впрочем, до «алмазного» продукта массового спроса, который найдёт применение в электротранспорте и возобновляемой энергетике, пройдут годы. Та же компания PDS обещает коммерциализацию технологии производства силовых элементов на алмазах не ранее 2030 года.

В данный момент Power Diamond Systems сотрудничает с «японским NASA» — JAXA. Договор был заключён в июле 2025 года после года согласования технических условий. До марта 2026 года партнёры намерены организовать комплексную проверку алмазных силовых элементов применительно к аэрокосмической отрасли.

Алмаз как материал обладает исключительной теплопроводностью и твёрдостью, значительно превосходя кремний и карбид кремния (SiC) в экстремальных условиях высоких температур и радиации, не говоря уже о поддержке высочайших токов и напряжений при относительно небольших габаритах компонентов.

Теги: силовая электроника, алмазы, японские разработчики
