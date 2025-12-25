В поисковом приложении «Яндекса» появился быстрый доступ к «Алисе AI»

В поисковом приложении «Яндекс — с Алисой AI» теперь доступна переписка с чат-ботом «Алиса AI», открыть которую можно по нажатии соответствующей кнопки под поисковой строкой. У чат-бота можно получить ответы на вопросы или поставить ему генеративную задачу.

Быстрый доступ к «Алисе AI» позволяет оперативно переключаться между двумя режимами: классической поисковой выдачей со ссылками и быстрыми ответами от ИИ. Можно ввести запрос в традиционную поисковую строку и нажать кнопку «Алиса AI», чтобы получить развёрнутый ответ с несколькими вариантами, расписаниями, фотографиями, карточками организаций, ссылками на источники и другими данными в удобном представлении. Чтобы получить дополнительные сведения, можно задать новые вопросы или перейти по ссылке. В формате переписки можно отправлять ИИ документы или изображения.

Переход к чат-боту из поиска в приложении «Яндекс — с Алисой AI» производится по нажатии кнопки под поисковой строкой, значка «Алисы» на главной странице приложения, а также через выпадающие подсказки при вводе запроса. Диалоговый интерфейс позволяет вернуться к задаче с того же места, где пользователь остановился ранее; в левой панели доступен список прежних запросов, где можно получить информацию или задать дополнительные вопросы.