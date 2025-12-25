Сегодня 25 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Автопилот Garmin впервые посадил небольш...
реклама
Новости Hardware

Автопилот Garmin впервые посадил небольшой самолёт вообще без участия человека

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США подтвердило, что в аэропорту Роки-Маунтин Метрополитен штата Колорадо небольшой самолёт совершил безопасную аварийную посадку в полностью автоматическом режиме. Это было первое успешное применение системы посадки Garmin Autoland вне режима испытаний.

Источник изображения: Beechcraft

Источник изображения: Beechcraft

Система экстренной автоматической посадки Garmin Emergency Autoland способна перехватывать полный контроль над полётом для посадки самолёта в аварийной ситуации, когда пилот не может им управлять. Она также может активироваться принудительно при нажатии кнопки. Инцидент был предан огласке после того, как система передала в эфир сообщение с упоминанием «недееспособности пилота» — эта формулировка переполошила радиолюбителей, которые его слушали и записывали. Остроты добавила реплика диспетчера: «Не знаю, слышите ли вы меня, но посадку разрешаю».

Инцидент произошёл с самолётом Beechcraft Super King Air, на борту которого случилась «быстрая, неконтролируемая потеря герметизации». Пассажиров на борту не было — только пилоты, которые оперативно надели кислородные маски и приняли решение не отключать систему автоматической посадки. Она «автоматически включилась в точности так, как было задумано, когда эквивалентная высота в салоне превысила установленные безопасные уровни». Этот двухдвигательный турбовинтовой самолёт способен легко маневрировать на коротких взлётно-посадочных полосах. В инциденте участвовала модификация B200, рассчитанная на перевозку от семи до девяти пассажиров. Борт сертифицирован для управления одним пилотом, однако перевозчики часто размещают в кабине двух, чтобы повысить уровень безопасности.

Система Garmin Autoland была представлена в 2019 году. Она самостоятельно определяет место посадки самолёта, исходя из того, что является оптимальным для успешного приземления, с учётом длины взлётно-посадочной полосы, расстояния, дальности полёта и других факторов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Waymo научила роботакси решительнее проезжать отключенные светофоры после блэкаута в Сан-Франциско
Высокий спрос на роботакси Tesla оказался фикцией — просто одновременно работают не более десяти машин
Звезда рынка лидаров Luminar пошла ко дну: поставщик Mercedes-Benz и Tesla подал на банкротство
Nvidia договорилась о сделке с Groq на $20 млрд — крупнейшей в своей истории
Китай нашёл новый способ зарабатывать в США на ИИ-буме — на трансформаторах и не только
Майнеры массово перепрофилируют криптофермы под задачи ИИ
Теги: garmin, самолёты, автопилот
garmin, самолёты, автопилот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.