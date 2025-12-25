Сегодня 25 декабря 2025
Новости Software
Новости Software

«Просто дикость»: фанаты раскритиковали рекламу мультиплеерной подписки Minecraft, в которой игроков-одиночек назвали «несчастными»

Популярная песочница Minecraft от Mojang Studios не ограничивает пользователей в стиле игры, однако бестактная внутриигровая реклама провела за геймеров черту между весёлым и несчастным времяпрепровождением в блоковом мире.

Источник изображения: Mojang Studios

Источник изображения: Mojang Studios

Участник Cautious-Surround340 с форума Reddit обратил внимание на всплывающее окно с рекламой мультиплеерной подписки Realms (конкретно Realms Plus) — частных облачных серверов, которые позволяют играть в Minecraft с друзьями.

«Один — самое одинокое число, — гласит внутриигровое уведомление с отсылкой к песне Гарри Нилсона (Harry Nilsson), начинающейся с тех же слов. — Хватит играть в Realms одному как какой-то несчастный странствующий торговец».

Реклама напоминает, что подписка Realms Plus позволяет присоединиться к вашему серверу сразу десяти людям для «совместной постройки деревень, сражений с монстрами и случайного поджога своего дома».

Источник изображения: Reddit (Cautious-Surround340)

Источник изображения: Reddit (Cautious-Surround340)

Формулировка рекламного предложения (сама по себе идея игры с друзьями злого посыла не несёт) возмутила сообщество Minecraft на Reddit. «Minecraft всерьёз назвала тебя неудачником без друзей. Просто дикость, лол», — подчеркнул Coolchipsbro.

В комментариях к записи Cautious-Surround340 пользователи остались поражены, что «кто-то в здравом уме мог одобрить» такое сообщение, признались в отсутствии друзей для приглашения в Realms и осознанном выборе игры в одиночку.

Для тех, кто не хочет оставаться «несчастным странствующим торговцем», Mojang предлагает Minecraft Realms за $4 (Bedrock Edition) / $8 (Java Edition) в месяц и Realms Plus за $8 (Bedrock Edition).

minecraft, mojang studios, песочница
