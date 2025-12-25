«Тарков 2.0», аддон «Жизнь Дикого» и полноценный сериал: глава Battlestate Games рассказал о планах на развитие Escape from Tarkov

Глава Battlestate Games Никита Буянов в недавнем интервью блогеру Денису Коробкову с Twitch-канала Welovegames рассказал о планах на дальнейшее развитие хардкорного эвакуационного шутера Escape from Tarkov.

По словам Буянова, в настоящее время сотрудники Battlestate Games обсуждают концепцию будущих обновлений Escape from Tarkov, которую в самой студии позиционируют как «Тарков 2.0».

В планах Battlestate Games — улучшение технического состояния и графической составляющей Escape from Tarkov, геймплейные усовершенствования, увеличение количества внутриигровых событий и так далее.

Сам Буянов больше всего ждёт графическую переработку. За одно обновление её сделать не получится (для этого придётся остановить выпуск контента), поэтому улучшения собираются внедрять поэтапно.

Также Буянов предвкушает первое дополнение к игре. Аддон называется «Жизнь Дикого», предложит построить убежище для Дикого и оценить центральную локацию (хаб) с игровыми автоматами и коллективным распитием напитков.

Кроме того, Буянов подтвердил планы на полноценный сериал по мотивам Escape from Tarkov. Шоу охватит «и предысторию, и события "Таркова", и события после "Таркова"». В настоящее время ведутся переговоры с партнёрами.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate и в Steam. В 2026 году Буянов обещает сезонного персонажа (вместе с вайпом) и «самую крутую локацию, которую вообще можно представить».