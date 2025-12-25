Сегодня 25 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Поддельный домен активации Windows распр...
реклама
Новости Software

Поддельный домен активации Windows распространял вредоносные скрипты PowerShell

Вчера на Reddit появились сообщения о заражении вредоносным ПО при попытке нелегальной активации Windows. Согласно этим сообщениям, злоумышленники создали домен get.activate.win, который лишь на одну букву отличается от известного домена для активации Windows get.activated.win. Их расчёт оказался верным — некоторые пользователи попали на поддельный домен, в результате чего их ПК оказались заражены вредоносным ПО под названием Cosmali Loader.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Исследователь безопасности RussianPanda обнаружил, что компьютеры жертв заражены вредоносным ПО с открытым исходным кодом Cosmali Loader, что подтверждается аналитиком вредоносного ПО Карстеном Ханом (Karsten Hahn). По данным RussianPanda, Cosmali Loader распространял утилиты для криптомайнинга и троян удаленного доступа XWorm (RAT).

Пользователи заражённых компьютеров получили сообщение следующего содержания: «Вы были заражены вредоносным ПО под названием cosmali loader, потому что ошибочно написали get.activated.win как get.activate.win при активации Windows в PowerShell. Панель вредоносного ПО небезопасна, и любой, кто её просматривает, имеет доступ к вашему компьютеру. Переустановите Windows и не повторяйте эту ошибку в следующий раз. В качестве доказательства заражения вашего компьютера проверьте “Диспетчер задач” и найдите странные процессы PowerShell».

Источник изображения: RussianPanda

Источник изображения: RussianPanda

Автор этих предупреждающих сообщений неизвестен, эксперты полагают, что исследователь с благими намерениями получил доступ к панели управления вредоносным ПО и использовал её для информирования пользователей о взломе. Создатели проекта MAS также предупредили пользователей и призвали их проверять команды перед их выполнением.

Источник изображения: @massgravel

Источник изображения: @massgravel

MAS — это набор скриптов PowerShell с открытым исходным кодом, автоматизирующих активацию Microsoft Windows и Microsoft Office с использованием активации по HWID, эмуляции KMS и различных обходных путей (Ohook, TSforge). Проект размещён на GitHub и находится в открытом доступе. Microsoft рассматривает его как инструмент пиратства, активирующий продукты без лицензии с использованием несанкционированных методов.

Пользователям рекомендуется избегать выполнения удалённого кода, если они не до конца понимают его назначение, всегда тестировать ПО в песочнице и избегать повторного ввода команд, чтобы минимизировать риск загрузки опасных вредоносных программ с доменов, использующих опечатки. Неофициальные активаторы Windows неоднократно использовались для распространения вредоносного ПО, поэтому пользователям необходимо знать о рисках и проявлять осторожность при использовании таких инструментов.

В марте 2025 года сообщалось о том, как ИИ-помощник Copilot помогает пользователям активировать Windows 11 пиратским образом. Он подсказывал сторонние скрипты, которые активируют Windows 11 за несколько кликов мышкой. Такое поведение своего детища ожидаемо не понравилось Microsoft и в конце концов компания исправила ответы Copilot на подобные запросы, а в ноябре совсем закрыла эту лазейку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft прикрыла лазейку для бесплатной активации Windows посредством KMS38
ИИ-помощник Copilot подсказывал, как активировать Windows 11 без ключа, но Microsoft заставила его замолчать
Хакеры окончательно взломали активацию Windows: метод TSforge раз и навсегда патчит хранилище токенов
Хакеры сломали французскую почту и её банковскую службу с помощью DDoS-атаки
Россияне подали иск к Роскомнадзору и Минцифры за блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
По интернету стал распространяться вредонос Lotusbail для перехвата сообщений и угона аккаунтов WhatsApp
Теги: вредоносное по, заражение, mas, активация, windows, подделка
вредоносное по, заражение, powershell, mas, активация, windows, подделка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.