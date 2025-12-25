Сегодня 25 декабря 2025
И так сойдёт: Asus утверждает, что смещённый разъём питания у ROG Matrix RTX 5090 является «частью оригинального дизайна продукта»

Один из владельцев видеокарты ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition (стоимость $4000) пожаловался на форуме Reddit, что не может подключить к ней кабель питания, поскольку разъём питания на плате карты немного смещён вправо относительно выреза в её кожухе. В результате коннектору кабеля питания просто не хватает места для правильного подключения к разъёму. В Asus заявляют, что «это смещение предусмотрено дизайном» карты.

Источник изображений: Reddit

Источник изображений: Reddit

Владелец карты обратился в техподдержку Asus, где ему ответили: «После проверки нашей инженерной командой было установлено, что нецентрированное расположение разъёма питания является частью первоначального проекта изделия, определённое на основе общих конструктивных и электрических соображений».

Для правильной работы коннектор 12V-2×6 должен быть полностью вставлен в разъём питания без каких-либо зазоров. Наличие зазора увеличивает риск плавления разъёма и кабеля питания. Видеокарта ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition помимо привычного 12+4-контаткного разъёма питания 12V-2×6 также оснащена специальным съёмным ножевым разъёмом, через который питание на карту может подаваться напрямую при наличии специальной материнской платы, предусматривающей возможность использования этого разъёма. Конкретная модель ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition также позволяет использовать одновременно два способа подключения питания, благодаря чему её номинальная заявленная мощность с 600 Вт увеличивается до 800 Вт. Проблема в том, что пользователь Reddit фактически не может использовать продукт согласно его разрекламированным возможностям. Более того, он не может пользоваться картой в принципе, если у него нет подходящей материнской платы BTF, предусматривающей подключение через ножевой разъём.

Если Asus утверждает, что смещение коннектора на плате карты является преднамеренным, тогда возникает следующий вопрос: какой кабель питания нужно использовать с данной видеокартой? В ответе пользователю техподдержка компании не предоставила этой информации. Судя по предоставленным фотографиям, пользователь пытался подключить карту как с помощью родного кабеля 12V-2×6 от блока питания, так и с помощью адаптера питания, входящего в комплект поставки карты. Судя по всему, ни один из вариантов не позволил подключить кабель питания правильно.

Ранее сообщалось, что Asus временно приостановила поставки ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition партнёрам из-за неких «проблем с качеством продукта». В этих сообщениях не прослеживалось никакого намёка на возможные проблемы с её разъёмом питания. Позже карта вернулась в продажу. Напомним, что указанная модель видеокарты выпущена по случаю 30-летия бренда на рынке видеокарт. Компания выпустила на весь мир лишь 1000 подобных ускорителей.

В ответе пользователю Reddit производитель также сообщил, что у покупателя есть 30 дней на возврат товара, если ему что-то не нравится. Владелец карты сказал, что собирается её вернуть.

Источник:

видеокарта, asus, geforce rtx 5090, 12v-2x6
