Производители видеокарт и БП ответили, что лучше использовать — родной кабель 12VHPWR/12V-2×6 или комплектный переходник

YouTube-канал Tech Overwrite спросил у производителей видеокарт и блоков питания о том, следует ли владельцам ПК с видеокартами GeForce RTX 50-й серии использовать кабели-переходники с 8-контактных разъёмом на 12+4-контактные разъёмы 12VHPWR/12V-2×6, входящие в комплект поставки таких видеокарт, или лучше использовать блоки питания с родными кабелями 12VHPWR/12V-2×6.

Из 11 опрошенных производителей ответ предоставили лишь 9. При этом, мнения разделились. Одни производители посоветовали использовать включённый в комплект поставки видеокарт переходник (Asus, MSI и Gigabyte), другие (SilverStone и Zotac) посоветовали использовать БП с родным кабелем питания 12VHPWR/12V-2×6, третьи (Sapphire, Thermaltake, Gainward и Palit) заявили, что подходят оба способа. Ниже представлены ответы производителей видеокарт и блоков питания:

Asus: «Включённый в комплект поставки переходник рекомендуется для обеспечения наилучшего пользовательского опыта»;

MSI: «MSI официально рекомендует использовать адаптер, предоставляющийся вместе с видеокартой»;

Gigabyte: «Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальный кабель, предоставленный с видеокартой, поскольку он был протестирован и одобрен для оптимальной совместимости»;

SilverStone: «Если ваш блок питания имеет родной коннектор 12VHPWR и кабель, то это будет предпочтительным решением»;

Zotac: «Мы всегда рекомендуем использовать родные кабели, если это возможно». Компания добавила, что адаптеры предназначены для старых блоков питания стандартов ATX 2.x, которые могут обеспечить нужную для GPU мощность, но не оснащены нужным коннектором;

Sapphire: «Вы можете использовать любой из этих способов. Оба рабочие»;

Thermaltake не рекомендует какой-либо один метод в ущерб другому и заявляет, что выбор зависит от предпочтений пользователя и его привычек при установке;

Gainward/Palit: «Вы можете использовать любой вариант подключения». Переходник питания производители позиционируют в качестве запасного варианта для блоков питания, не имеющих собственного кабеля 12VHPWR.

Смешанные отзывы производителей сбивают с толку. Исходя из этих ответов, Nvidia, судя по всему, по-прежнему не предоставляет чётких и последовательных рекомендаций для партнёров. Если суммировать сообщения о перегреве видеокарт серий RTX 40 и RTX 50, то во всех случаях отмечаются одинаковые факторы: неподдерживаемые схемы подключения кабелей, такие как последовательное соединение или разветвлённые кабели, низкокачественные угловые адаптеры, например, ранние модели CableMod, а также тесные корпуса, которые заставляют делать резкие изгибы возле разъёма.

Как пишет портал VideoCardz, неправильное подключение кабеля питания 12VHPWR/12V-2×6 действительно является задокументированной проблемой. Однако во многих сообщениях также утверждалось, что коннектор был полностью вставлен (даже со слышимым щелчком, говорящим о его фиксации в разъёме), но он или разъём в месте подключения или даже кабель в итоге всё равно расплавились. Также продолжают появляться сообщения о сгоревших адаптерах MSI с желтыми коннекторами. Такие сообщения чуть ли не ежедневно появляются на форуме Reddit.