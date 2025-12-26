Первый запуск российской ракеты «Союз-5» задержится до 2026 года — «Роскосмос» хочет всё перепроверить

«Роскосмос» сообщил, что партнёры по реализации проекта новой средней российской ракеты-носителя «Иртыш» («Союз-5») решили скорректировать сроки дебютного запуска. По ряду заявлений последних месяцев запуск должен был состояться до конца 2025 года. Поскольку проверкам систем стартового комплекса и ракете уделяется повышенное внимание, завершение работ затягивается и отрицательно влияет на сроки запуска.

«Роскосмос» подчёркивает, что совместный российско-казахстанский проект «Байтерек» находится на завершающей стадии реализации. Общая сборка ракеты-носителя «Союз-5» на космодроме «Байконур» уже проведена, а наземная инфраструктура и сам носитель готовы к первому пуску. Статические огневые испытания нового двигателя РД-171МВ с тягой 800 тонн, работающего на смеси керосина и жидкого кислорода, успешно проведены ещё в октябре этого года.

Двигатель обкатан и доставлен для установки на первую ступень ракеты два года назад. До этого сроки дебютного запуска «Иртыша» несколько раз переносились, но запуск в конце 2025 года представлялся реальным, что ещё раз летом 2025 года подтвердил в одном из заявлений гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Впрочем, конструкторы были настроены менее оптимистично, рассматривая 2026 год как более вероятную дату для запуска. Добавим, что изначально дебютный запуск «Союз-5» был запланирован на 2022 год, но позже откладывался.

В свежем сообщении в телеграмм-канале «Роскосмоса» говорится: «Партнёры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска и проведении дополнительных проверок как бортовых систем, так и наземного оборудования». Такие меры обеспечивают устойчивую работу систем в штатных и нештатных режимах, максимальную готовность к лётным испытаниям и оптимальные условия для безопасного и успешного старта.

Работы ведутся в плановом режиме с полным соблюдением регламентов и стандартов. После завершения всех процедур ракету доставят на стартовый комплекс для финальной подготовки. Окончательная дата пуска будет определена по итогам испытаний и согласована участниками программы «Байтерек». Это позволит гарантировать успех первого запуска перспективной ракеты среднего класса, способной выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.