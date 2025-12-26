Сегодня 26 декабря 2025
Неуёмный аппетит ИИ предложили утолить списанными атомными реакторами авианосцев и подлодок ВМС США

Техасская компания HGP Intelligence Energy направила запрос в Министерство энергетики США, предложив перепрофилировать два списанных реактора ВМС страны для обеспечения энергией центров обработки данных на базе искусственного интеллекта в Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннеси. Этот проект может быть реализован в рамках инициативы президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Genesis Mission.

Источник изображения: Clint Davis/Public Domain

Источник изображения: Clint Davis/Public Domain

HGP Intelligence Energy планирует задействовать два старых реактора для выработки от 450 до 520 мегаватт энергии. В настоящее время ВМС США используют реакторы Westinghouse A4W для энергоснабжения атомных авианосцев класса «Нимиц» и реакторы General Electric S8G для атомных подводных лодок класса «Лос-Анджелес». Авианосец USS Nimitz, принятый на вооружение в 1975 году, уже находится в своём последнем походе перед списанием. Кроме того, из эксплуатации уже выведено около трети от общего количества подводных лодок класса «Лос-Анджелес», которые начали использоваться в 1976 году.

По данным Всемирной ядерной организации, за более чем 50 лет эксплуатации ВМС США использовали свыше 100 ядерных реакторов без единой аварии, связанной с радиационным заражением. Это доказывает высокую надёжность реакторов. В случае одобрения предложения HGP Intelligence Energy проект компании станет первым случаем перепрофилирования военного реактора для гражданского использования. Ожидается, что реализация проекта обойдётся в сумму от $1 млн до $4 млн за мегаватт энергии. Хотя конечная сумма может оказаться высокой, она будет значительно ниже объёма затрат, необходимых для строительства совершенно новой атомной электростанции или достаточного количества модульных реакторов. Проект также может подарить вторую жизнь списанным реакторам, которые в противном случае были бы попросту утилизированы на одном из объектов Министерства энергетики США.

Компания намерена обратиться в Министерство энергетики для получения кредитных гарантий. Общая стоимость проекта оценивается в сумму от $1,8 млрд до $2,1 млрд. В эту сумму входит подготовка инфраструктуры, необходимой для повторного запуска реакторов и их переоборудования для работы в ЦОД. После начала эксплуатации HGP Intelligence Energy планирует реализовать программу распределения доходов с правительством, а также сформировать фонд для вывода из эксплуатации. Последнее особенно важно, поскольку работа с выведенными из эксплуатации реакторами обходится чрезвычайно дорого. Демонтаж первого атомного авианосца США обошёлся более чем в десять раз дороже, чем утилизация последнего обычного авианосца.

Источник:

энергетика, ядерный реактор, сша, цод
