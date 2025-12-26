EHang приступила к серийному производству пожарных беспилотных дронов EH216-F

В декабре 2025 года первый серийный беспилотный дрон EH216-F в модификации для тушения пожаров сошёл с конвейера в Пекине, что стало важным этапом в развитии «экономики малых высот» в Китае. Это третья специализированная версия электролёта EH216 китайской компании EHang после пассажирской и грузовой моделей. Недавний пожар в высотном здании в Гонконге подчеркнул важность средств высотного пожаротушения, которая с развитием дронов примет совсем иной оборот.

Модель EH216-F основана на платформе EH216 с 16 роторами и полным резервированием систем для обеспечения безопасности полёта. Аппарат полностью автономный, управляется централизованно из командного центра, оснащён камерами видимого и инфракрасного диапазона для обнаружения очагов пожара, а также лазерным наведением и устойчив к дыму, жаре и ветру. В то же время на снимках видно, что в кабине оставлено как минимум одно пассажирское кресло. Не исключено, что эта опция предусмотрена для эвакуации людей, например, с крыш зданий.

Ключевые технические характеристики EH216-F не раскрываются. Опираясь на предыдущую информацию, можно предположить, что аппарат поддерживает максимальную высоту полёта до 600 метров, обеспечивает доставку к месту возгорания до 150 литров пенообразующей жидкости и шести бомб-огнетушителей с сухим порошком и устройством для разбивания окон. Время распыления пены — около 3,5 минуты для покрытия зоны пожара. Максимальная скорость дрона — около 130 км/ч, а время полёта — до 25 минут (в зависимости от нагрузки).

Рекомендуемый радиус действия EH216-F — 3–5 км от станции, что позволяет аппарату прибывать на место быстрее наземной техники. Дрон EH216-F предназначен для дополнения традиционных пожарных служб, особенно в мегаполисах с высотной застройкой. Модель интегрируется в систему экстренного реагирования, поддерживая национальные планы по развитию низковысотной авиации. На основе EH216-F и сопутствующих сервисов планируется развитие беспилотной авиации для всех областей экстренного реагирования.