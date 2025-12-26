Сегодня 26 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда EHang приступила к серийному производств...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

EHang приступила к серийному производству пожарных беспилотных дронов EH216-F

В декабре 2025 года первый серийный беспилотный дрон EH216-F в модификации для тушения пожаров сошёл с конвейера в Пекине, что стало важным этапом в развитии «экономики малых высот» в Китае. Это третья специализированная версия электролёта EH216 китайской компании EHang после пассажирской и грузовой моделей. Недавний пожар в высотном здании в Гонконге подчеркнул важность средств высотного пожаротушения, которая с развитием дронов примет совсем иной оборот.

Источник изображения: EHang

Источник изображения: EHang

Модель EH216-F основана на платформе EH216 с 16 роторами и полным резервированием систем для обеспечения безопасности полёта. Аппарат полностью автономный, управляется централизованно из командного центра, оснащён камерами видимого и инфракрасного диапазона для обнаружения очагов пожара, а также лазерным наведением и устойчив к дыму, жаре и ветру. В то же время на снимках видно, что в кабине оставлено как минимум одно пассажирское кресло. Не исключено, что эта опция предусмотрена для эвакуации людей, например, с крыш зданий.

Ключевые технические характеристики EH216-F не раскрываются. Опираясь на предыдущую информацию, можно предположить, что аппарат поддерживает максимальную высоту полёта до 600 метров, обеспечивает доставку к месту возгорания до 150 литров пенообразующей жидкости и шести бомб-огнетушителей с сухим порошком и устройством для разбивания окон. Время распыления пены — около 3,5 минуты для покрытия зоны пожара. Максимальная скорость дрона — около 130 км/ч, а время полёта — до 25 минут (в зависимости от нагрузки).

Рекомендуемый радиус действия EH216-F — 3–5 км от станции, что позволяет аппарату прибывать на место быстрее наземной техники. Дрон EH216-F предназначен для дополнения традиционных пожарных служб, особенно в мегаполисах с высотной застройкой. Модель интегрируется в систему экстренного реагирования, поддерживая национальные планы по развитию низковысотной авиации. На основе EH216-F и сопутствующих сервисов планируется развитие беспилотной авиации для всех областей экстренного реагирования.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае представили «летающую фуру» — 2-тонный грузовой беспилотник самолётного типа
Wildberries начала тестировать доставку на отечественных беспилотниках
Дроны вдохнули водород и удвоили время полёта — в США испытали беспилотник на топливных ячейках
Человекоподобные роботы переоценены: даже их разработчики признают, что до «замены человека» ещё очень далеко
Аренда шести роботов обойдётся китайским клиентам AgiBot в $3452 в день
Прототип китайского левитирующего вагона за две секунды разогнался с места до 700 км/ч
Теги: ehang, беспилотный транспорт, пожарный
ehang, беспилотный транспорт, пожарный
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.