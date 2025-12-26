Россияне массово пожаловались на неполадки в работе Telegram

Пользователи Telegram из нескольких российских регионов стали жаловаться на сбои в работе мессенджера. Чаще всего сообщается о неполадках в работе десктопной версии приложения — для Windows, обращает внимание РБК.

Жалобы на сбои в работе Telegram начали поступать от российских пользователей после 12:00 мск 26 декабря 2025 года. Из общего числа жалоб 61,6 % пришлись на нестабильную работу клиента Telegram для ПК под Windows. Проблемы наблюдаются преимущественно у жителей обоих столичных регионов, а также Орловской и Самарской областей.

На портале Downdetector за минувшие сутки зафиксированы 889 жалоб. Платформа «Сбой.рф» за тот же срок получила 379 сообщений о проблемах с Telegram — чаще всего они поступали из Москвы (39%), Санкт-Петербурга (15%) и Московской области (6%). По состоянию на октябрь 2025 года российская аудитория Telegram составляла 91 млн пользователей, подсчитали в Mediascope.