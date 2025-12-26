Sapphire выпустила «беспроводную» Radeon RX 9070 XT и материнские платы PhantomLink для неё

Sapphire выпустила в Китае видеокарту Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink PE, а также материнские платы Nitro+ X870EA PhantomLink и Nitro+ X870EA PhantomLink PE. Новинки выделяются технологией дискретной подачи питания PhantomLink. Она использует слот питания GC-HPWR, аналогичный Asus BTF, расположенный на одной линии с основным слотом PCI Express 5.0 x16 и позволяющий обходиться без кабеля 12V-2×6, хотя разъём для последнего и присутствует в верхней части карты.

В отличие от материнских плат Asus BTF, MSI Project Zero или Gigabyte Stealth, у которых все основные разъёмы питания расположены на обратной стороне, у материнских плат Sapphire все разъёмы питания находятся на фронтальной стороне. Рядом с 24-контактным разъёмом ATX расположен вход 12V-2×6 мощностью 600 Вт, который подаёт питание на слот GC-HPWR.

Ключевыми особенностями материнских плат Nitro+ X870EA PhantomLink PE (в бело-серебристом оформлении) и Nitro+ X870EA PhantomLink (титановый цвет) являются 19-фазная (схема 16+2+1, фазы по 90 А) подсистема питания VRM, поддержка до 256 Гбайт ОЗУ DDR5-8400+ (через разгон), один PCIe 5.0 x16, два PCIe 4.0 x4, четыре слота M.2 (два PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), наличие, среди прочего, двух разъёмов USB4 (Type-C, 40 Гбит/с), поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также 5-Гбит LAN. Для передних панелей у плат предусмотрены по два USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) и по одному USB 3.2 Gen2×2 Type-C (20 Гбит/с). За звук отвечает кодек Realtek ALC897.

Видеокарта Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink PE предлагает те же характеристики, что и обычная модель Nitro+ Radeon RX 9070 XT (Boost-частота GPU до 3060 МГц). Помимо разъёма питания PhantomLink карта имеет скрытый разъём питания 12V-2×6, расположенный за радиатором системы охлаждения. Sapphire немного переработала полость для прокладки кабеля, предоставив больше пространства для его изгиба и снизив нагрузку вблизи разъёма.

Карта и материнские платы успели побывать на тестах у китайского издания PConline. Журналисты отмечают, что переработанная система охлаждения видеокарты ещё эффективнее справляется со своей задачей. Температура GPU в рамках теста у версии PhantomLink составила 51 градус Цельсия вместо 59 градусов у обычной модели Nitro+ Radeon RX 9070 XT.

Ожидается, что Sapphire покажет указанные новинки вместе с примерами сборок на выставке CES 2026 в начале следующего месяца.