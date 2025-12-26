Сегодня 26 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Sapphire выпустила «беспроводную» Radeon...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sapphire выпустила «беспроводную» Radeon RX 9070 XT и материнские платы PhantomLink для неё

Sapphire выпустила в Китае видеокарту Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink PE, а также материнские платы Nitro+ X870EA PhantomLink и Nitro+ X870EA PhantomLink PE. Новинки выделяются технологией дискретной подачи питания PhantomLink. Она использует слот питания GC-HPWR, аналогичный Asus BTF, расположенный на одной линии с основным слотом PCI Express 5.0 x16 и позволяющий обходиться без кабеля 12V-2×6, хотя разъём для последнего и присутствует в верхней части карты.

Источник изображений: Sapphire

Источник изображений: Sapphire

В отличие от материнских плат Asus BTF, MSI Project Zero или Gigabyte Stealth, у которых все основные разъёмы питания расположены на обратной стороне, у материнских плат Sapphire все разъёмы питания находятся на фронтальной стороне. Рядом с 24-контактным разъёмом ATX расположен вход 12V-2×6 мощностью 600 Вт, который подаёт питание на слот GC-HPWR.

Ключевыми особенностями материнских плат Nitro+ X870EA PhantomLink PE (в бело-серебристом оформлении) и Nitro+ X870EA PhantomLink (титановый цвет) являются 19-фазная (схема 16+2+1, фазы по 90 А) подсистема питания VRM, поддержка до 256 Гбайт ОЗУ DDR5-8400+ (через разгон), один PCIe 5.0 x16, два PCIe 4.0 x4, четыре слота M.2 (два PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), наличие, среди прочего, двух разъёмов USB4 (Type-C, 40 Гбит/с), поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также 5-Гбит LAN. Для передних панелей у плат предусмотрены по два USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) и по одному USB 3.2 Gen2×2 Type-C (20 Гбит/с). За звук отвечает кодек Realtek ALC897.

Видеокарта Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink PE предлагает те же характеристики, что и обычная модель Nitro+ Radeon RX 9070 XT (Boost-частота GPU до 3060 МГц). Помимо разъёма питания PhantomLink карта имеет скрытый разъём питания 12V-2×6, расположенный за радиатором системы охлаждения. Sapphire немного переработала полость для прокладки кабеля, предоставив больше пространства для его изгиба и снизив нагрузку вблизи разъёма.

Источник изображений: PConline

Источник изображения: PConline

Источник изображения: PConline

Источник изображения: PConline

Карта и материнские платы успели побывать на тестах у китайского издания PConline. Журналисты отмечают, что переработанная система охлаждения видеокарты ещё эффективнее справляется со своей задачей. Температура GPU в рамках теста у версии PhantomLink составила 51 градус Цельсия вместо 59 градусов у обычной модели Nitro+ Radeon RX 9070 XT.

Ожидается, что Sapphire покажет указанные новинки вместе с примерами сборок на выставке CES 2026 в начале следующего месяца.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sapphire выпустила белоснежную Pure X870A WIFI 7 — свою первую плату на чипсете AMD X870 для Ryzen 9000
ASRock представила массивную Radeon RX 9070 XT Taichi White с цветным экраном и белым текстолитом
Sapphire пожаловалась, что AMD даёт мало свободы при создании кастомных видеокарт
Производители видеокарт и БП ответили, что лучше использовать — родной кабель 12VHPWR/12V-2×6 или комплектный переходник
И так сойдёт: Asus утверждает, что смещённый разъём питания у ROG Matrix RTX 5090 является «частью оригинального дизайна продукта»
Санкционная GeForce RTX 5090 массово просачивается в Китай — её раскупают даже с наценкой в 150 %
Теги: amd x870e, материнская плата, radeon rx 9070 xt, sapphire, видеокарта
amd x870e, материнская плата, radeon rx 9070 xt, sapphire, видеокарта
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.