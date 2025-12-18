Сегодня 18 декабря 2025
Sapphire выпустит Radeon RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link с поддержкой «беспроводного» питания

Компания Sapphire показала прототип видеокарты Radeon RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link ещё на выставке Computex летом этого года. Однако спустя полгода карта по-прежнему не поступила в продажу. И всё же видео с распаковкой потребительской версии этой карты, опубликованное в китайской социальной сети Bilibili, вселяет надежду на то, что вопрос с выпуском указанной карты ещё не снят с повестки Sapphire.

Источник изображений: Bilibili

Ключевая особенность Radeon RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link заключается в наличии съёмного ножевого коннектора питания GC-HPWR (Sapphire называет его Phantom Link) в дополнение к привычному 12+4-контактному разъёму 12V-2×6. Это позволяет использовать карту с материнскими платами Asus BTF 2.0, оснащёнными соответствующим разъёмом питания, и в то же время сохраняет возможность работы с обычными материнскими платами, у которых такого разъёма нет.

Компания Sapphire также предусмотрела наличие у видеокарты защиты от неправильного подключения питания. Если одновременно используются Phantom Link и разъём 12V-2×6, карта переходит в режим самозащиты и не загружается, при этом на ней загорается светодиод, сигнализирующий о проблеме. Это отличает её, например, от Asus RTX 5090 ROG Matrix, которая может использовать оба разъёма для подачи большего питания (до 800 Вт) на графический процессор. Модуль Phantom Link также можно снять, если он мешает компонентам, расположенным рядом с областью разъёма PCIe на материнской плате. Таким образом, этот коннектор можно использовать опционально на любой современной материнской плате.

Представитель компании Sapphire недавно прокомментировал сообщения о проблемах с разъёмом 12V-2×6 на видеокартах Sapphire Nitro+. Компании известно лишь о трёх подобных случаях и, как утверждается, все они связаны с кабелями-переходниками, а не с самим разъёмом, видеокартой или блоком питания.

Radeon RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link, как и обычная модель Radeon RX 9070 XT Nitro+, оснащена скрытым разъёмом 12V-2×6, который прячется за радиатором системы охлаждения. Судя по опубликованному видео, Sapphire немного переработала полость для прокладки кабеля, предоставив больше пространства для его изгиба и снизив нагрузку вблизи разъёма.

Источник:

Теги: sapphire, видеокарта, radeon rx 9070 xt
