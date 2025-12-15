Sapphire пожаловалась, что AMD даёт мало свободы при создании кастомных видеокарт

В интервью Hardware Unboxed Эд Крислер (Ed Crisler), менеджер по связям с общественностью в Северной Америке компании Sapphire Technology, выразил мнение, что разработчикам GPU следует предоставить партнёрам — производителям видеокарт — больше возможностей для создания собственных решений, вместо того чтобы ограничивать их рамками жёстких правил, установленных производителем чипов.

Sapphire является эксклюзивным партнёром AMD по производству видеокарт и, в отличие от своих конкурентов, таких как Asus, Gigabyte и MSI, её присутствие на рынке и ассортимент продукции в значительной степени ограничены тем, что может предложить AMD. Хотя призыв Крислера адресован именно AMD, партнёры Nvidia тоже в значительной степени ограничены в своих возможностях по работе с видеокартами (за некоторыми исключениями).

Крислер отметил, что было бы хорошо, если бы AMD просто поставляла графические процессоры и память, устанавливала требования в рамках спецификаций, необходимых для корректной работы той или иной модели карты, а затем позволяла партнёрам заниматься всем остальным. По его мнению, это обеспечило бы реальную дифференциацию между моделями, а не приводило к появлению множества очень похожих друг на друга видеокарт.

«Иногда очень хочется, чтобы производители чипов перестали вмешиваться и позволили нам, партнёрам, просто воплощать свои идеи. Дайте нам чип. Дайте нам память. Скажите, что мы должны сделать, чтобы это работало с платой. А потом позвольте нам делать платы. Позвольте нам развлекаться. Позвольте нам отрываться по полной. Пусть будет настоящая дифференциация. Иногда кажется, что этот рынок становится слишком похожим сам на себя», — отметил Крислер.

По его словам, в одном и том же ценовом сегменте разница в производительности между видеокартами с самым низким и самым высоким заводским разгоном может составлять всего 1,5–2 %, что часто находится в пределах погрешности измерений. Это смещает акцент при выборе видеокарты в сторону конструкции системы охлаждения, дизайна печатной платы, системы питания, уровня шума и поддержки. Однако эти аспекты значительно сложнее оценить количественно — как для обозревателей, так и для покупателей, — чем привычные графики FPS.

Крислер также утверждает, что жёсткий контроль ограничивает возможности партнёров в плане улучшения удобства использования и развития промышленного дизайна. Партнёры по-прежнему могут изменять системы охлаждения и компоновку, но он хотел бы видеть меньше ограничений, чтобы можно было пойти дальше и сделать каждую модель видеокарты по-настоящему уникальной.

По его словам, фирменная линейка видеокарт Sapphire Toxic рассматривается компанией для возвращения в рамках каждого нового поколения GPU. Однако, по мнению Крислера, это должен быть по-настоящему экстремальный продукт. Для этого потребуются более высокие тактовые частоты, более мощная система охлаждения и более эффектный внешний вид по сравнению с картами серии Nitro+. Главная проблема заключается в стоимости таких потенциальных решений: гипотетическая топовая модель с большим разгоном, практически бесшумной системой охлаждения и улучшенной системой питания может увеличить цену видеокарты примерно на $150. В Sapphire не уверены, что достаточное количество покупателей будет готово заплатить такую сумму, чтобы оправдать разработку и производство подобных видеокарт.

В то же время даже карты Toxic не являются исключением. Большинство производителей видеокарт, как и Sapphire, отказались от сегмента GPU для экстремального разгона. Единственными исключениями в рамках текущего поколения остаются модели Galax RTX 5090D HOF с двумя разъёмами питания 12V-2×6 и Asus RTX 5090 Matrix с режимом энергопотребления до 800 Вт благодаря дополнительному разъёму питания GC-HPWR.

По словам Крислера, Sapphire использовала разъём 12V-2×6 на своих картах Radeon RX 9070 XT Nitro+, поскольку это позволило скрыть штекер и сохранить аккуратный внешний вид ускорителя, что особенно важно для линейки Nitro. Он также сообщил, что компании известно о трёх случаях проблем, связанных с этим разъёмом, и в каждом из них причина, по его мнению, заключалась в кабеле-переходнике, а не в самом разъёме видеокарты, не в видеокарте и не в блоке питания.

На вопрос о том, будет ли Sapphire продолжать использовать этот разъём, Крислер ответил, что не знает, поскольку решение остаётся за инженерным и маркетинговым подразделениями компании. По его личному мнению, разъём 12V-2×6 при правильной установке и использовании на сравнительно низких уровнях мощности — около 300–350 Вт — достаточно безопасен, если он полностью вставлен, а кабель вблизи разъёма не подвергается сильным изгибам или механическим нагрузкам. В то же время он согласился, что сам стандарт разъёма всё ещё нуждается в доработке. При этом более серьёзной проблемой, по его словам, может быть то, что потребители уже фактически заклеймили этот разъём как ненадёжный. Крислер считает, что негативная репутация 12V-2×6 у покупателей сохранится даже в том случае, если разъём в итоге будет доработан. По его мнению, дальнейшее использование 12V-2×6 в будущих моделях видеокарт — это уже не просто техническое, но и репутационное решение.