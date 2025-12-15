Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Sapphire пожаловалась, что AMD даёт мало...
реклама
Новости Hardware

Sapphire пожаловалась, что AMD даёт мало свободы при создании кастомных видеокарт

В интервью Hardware Unboxed Эд Крислер (Ed Crisler), менеджер по связям с общественностью в Северной Америке компании Sapphire Technology, выразил мнение, что разработчикам GPU следует предоставить партнёрам — производителям видеокарт — больше возможностей для создания собственных решений, вместо того чтобы ограничивать их рамками жёстких правил, установленных производителем чипов.

Источник изображений: VideoCardz / Sapphire

Источник изображений: VideoCardz / Sapphire

Sapphire является эксклюзивным партнёром AMD по производству видеокарт и, в отличие от своих конкурентов, таких как Asus, Gigabyte и MSI, её присутствие на рынке и ассортимент продукции в значительной степени ограничены тем, что может предложить AMD. Хотя призыв Крислера адресован именно AMD, партнёры Nvidia тоже в значительной степени ограничены в своих возможностях по работе с видеокартами (за некоторыми исключениями).

Крислер отметил, что было бы хорошо, если бы AMD просто поставляла графические процессоры и память, устанавливала требования в рамках спецификаций, необходимых для корректной работы той или иной модели карты, а затем позволяла партнёрам заниматься всем остальным. По его мнению, это обеспечило бы реальную дифференциацию между моделями, а не приводило к появлению множества очень похожих друг на друга видеокарт.

«Иногда очень хочется, чтобы производители чипов перестали вмешиваться и позволили нам, партнёрам, просто воплощать свои идеи. Дайте нам чип. Дайте нам память. Скажите, что мы должны сделать, чтобы это работало с платой. А потом позвольте нам делать платы. Позвольте нам развлекаться. Позвольте нам отрываться по полной. Пусть будет настоящая дифференциация. Иногда кажется, что этот рынок становится слишком похожим сам на себя», — отметил Крислер.

По его словам, в одном и том же ценовом сегменте разница в производительности между видеокартами с самым низким и самым высоким заводским разгоном может составлять всего 1,5–2 %, что часто находится в пределах погрешности измерений. Это смещает акцент при выборе видеокарты в сторону конструкции системы охлаждения, дизайна печатной платы, системы питания, уровня шума и поддержки. Однако эти аспекты значительно сложнее оценить количественно — как для обозревателей, так и для покупателей, — чем привычные графики FPS.

Крислер также утверждает, что жёсткий контроль ограничивает возможности партнёров в плане улучшения удобства использования и развития промышленного дизайна. Партнёры по-прежнему могут изменять системы охлаждения и компоновку, но он хотел бы видеть меньше ограничений, чтобы можно было пойти дальше и сделать каждую модель видеокарты по-настоящему уникальной.

Radeon RX 6900 XT Toxic Air Cooler

Radeon RX 6900 XT Toxic Air Cooler

По его словам, фирменная линейка видеокарт Sapphire Toxic рассматривается компанией для возвращения в рамках каждого нового поколения GPU. Однако, по мнению Крислера, это должен быть по-настоящему экстремальный продукт. Для этого потребуются более высокие тактовые частоты, более мощная система охлаждения и более эффектный внешний вид по сравнению с картами серии Nitro+. Главная проблема заключается в стоимости таких потенциальных решений: гипотетическая топовая модель с большим разгоном, практически бесшумной системой охлаждения и улучшенной системой питания может увеличить цену видеокарты примерно на $150. В Sapphire не уверены, что достаточное количество покупателей будет готово заплатить такую сумму, чтобы оправдать разработку и производство подобных видеокарт.

Radeon RX 6900 XT Toxic с СЖО

Radeon RX 6900 XT Toxic с СЖО

В то же время даже карты Toxic не являются исключением. Большинство производителей видеокарт, как и Sapphire, отказались от сегмента GPU для экстремального разгона. Единственными исключениями в рамках текущего поколения остаются модели Galax RTX 5090D HOF с двумя разъёмами питания 12V-2×6 и Asus RTX 5090 Matrix с режимом энергопотребления до 800 Вт благодаря дополнительному разъёму питания GC-HPWR.

По словам Крислера, Sapphire использовала разъём 12V-2×6 на своих картах Radeon RX 9070 XT Nitro+, поскольку это позволило скрыть штекер и сохранить аккуратный внешний вид ускорителя, что особенно важно для линейки Nitro. Он также сообщил, что компании известно о трёх случаях проблем, связанных с этим разъёмом, и в каждом из них причина, по его мнению, заключалась в кабеле-переходнике, а не в самом разъёме видеокарты, не в видеокарте и не в блоке питания.

Сгоревший коннектор 12V-2×6 кабеля питания, использовавшегося с видеокартой Radeon RX 9070 XT. Источник изображения: Reddit

Сгоревший коннектор 12V-2×6 кабеля питания, использовавшегося с видеокартой Radeon RX 9070 XT. Источник изображения: Reddit

На вопрос о том, будет ли Sapphire продолжать использовать этот разъём, Крислер ответил, что не знает, поскольку решение остаётся за инженерным и маркетинговым подразделениями компании. По его личному мнению, разъём 12V-2×6 при правильной установке и использовании на сравнительно низких уровнях мощности — около 300–350 Вт — достаточно безопасен, если он полностью вставлен, а кабель вблизи разъёма не подвергается сильным изгибам или механическим нагрузкам. В то же время он согласился, что сам стандарт разъёма всё ещё нуждается в доработке. При этом более серьёзной проблемой, по его словам, может быть то, что потребители уже фактически заклеймили этот разъём как ненадёжный. Крислер считает, что негативная репутация 12V-2×6 у покупателей сохранится даже в том случае, если разъём в итоге будет доработан. По его мнению, дальнейшее использование 12V-2×6 в будущих моделях видеокарт — это уже не просто техническое, но и репутационное решение.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
PowerColor, Sapphire и ASRock представили безвентиляторные версии видеокарт Radeon AI Pro R9700S и R9600D
Стало известно о втором случае плавления коннектора 12V-2×6 у Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+
Sapphire выпустила несколько материнских плат для Ryzen c Socket AM5 на международном рынке
Хуанг лично продавил идею возобновить поставки чипов H200 в Китай
Китайская «маленькая Nvidia» начала отговаривать инвесторов от бездумного вливания денег в её акции
Многомиллиардными заказами на поставку чипов Broadcom обеспечит Anthropic
Теги: sapphire, amd, видеокарты, дизайн, разработка
sapphire, amd, видеокарты, дизайн, разработка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.