Влияние Илона Маска в техноиндустрии упало — его обошёл глава Oracle Ларри Эллисон

Взлёт котировок акций Oracle в сентябре этого года на короткое время сделал сооснователя компании богатейшим человеком планеты, но последовавшее усиление скептицизма инвесторов в отношении текущего состояния рынка ИИ привело к падению курса акций Oracle на 40 %. В любом случае, в контексте этого сегмента рынка именно Эллисона следует считать более влиятельным человеком, чем Илона Маска (Elon Musk).

На этом настаивает агентство Bloomberg, подводящее итоги года в медийной сфере. В любом случае, как поясняет источник, сейчас Ларри Эллисон (Larry Ellison) является пятым по величине личного благосостояния человеком на планете, его капитал оценивается почти в $250 млрд. По мнению Bloomberg, Эллисон в уходящем году был так или иначе замешан в большинстве важных для технологической отрасли США деловых событий. Он также оказал влияние на Голливуд благодаря связям с бизнесом своего сына Дэвида, для решения проблем которого выступил поручителем с суммой капитала $40,4 млрд.

Кроме того, Oracle оказалась вовлечена не только в проекты, связанные с развитием вычислительной инфраструктуры для ИИ, реализуемые под крылом OpenAI и её ближайших партнёров, но и обеспечит функционирование американского сегмента социальной сети TikTok после сделки по его обособлению от китайской ByteDance, способной по итогам всех мероприятий сохранить за собой менее 20 % своего детища.

Ещё в январе этого года Oracle выступила вместе с OpenAI и SoftBank в поддержку мегапроекта Stargate, подразумевающего вложение в американскую инфраструктуру ИИ около $500 млрд в течение ближайших четырёх лет. С тех пор Oracle активно принялась строить центры обработки данных в США, справляясь с этой задачей быстрее, чем от неё ожидали. Чистый денежный поток Oracle на фоне возросших расходов впервые стал отрицательным с начала девяностых годов прошлого века. Летом OpenAI заключила сделку с Oracle, по условиям которой обязалась арендовать у неё вычислительные мощности общей стоимостью $300 млрд.

В сентябре личное благосостояние 81-летнего основателя и главы Oracle Ларри Эллисона за день увеличилось с $89 до $388 млрд, установив рекорд дневной динамики. На какое-то время Эллисон обошёл Илона Маска в рейтинге богатейших людей мира. Сын миллиардера Дэвид при поддержке Эллисона-старшего смог заключить сделку по покупке студии Paramount своей компанией Skydance Media. Разыгравшийся аппетит Эллисона-младшего толкнул его на подготовку к покупке Warner Bros., но последняя предпочла согласиться на условия Netflix. Поднимая ставки в торгах за активы Warner Bros., Дэвид заручился персональными финансовыми гарантиями отца на сумму $40,4 млрд, что позволило ему предложить поглощаемой медиакомпании более выгодные условия, чем Netflix.

В четвёртом квартале динамика курса акций Oracle была отрицательной, но основатель компании всё равно располагает чуть менее чем четвертью триллиона долларов США. Впрочем, $40 млрд являются серьёзной суммой, и если ему придётся передать её сыну для завершения сделки, то самому Ларри придётся продавать акции собственной компании или закладывать их для получения кредитных средств. До 2025 года Ларри Эллисон вёл довольно расточительный образ жизни, тратя деньги на покупку самолётов, яхт, земли и разного рода объектов недвижимости. Часть средств уходила на поддержку голливудских проектов его детей. Теперь капитал основателя Oracle тесно связан с сегментом ИИ и голливудским бизнесом сына Дэвида, и неизвестно, какая из этих сфер инвестиций таит больше рисков.