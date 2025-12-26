Сегодня 26 декабря 2025
Эксплуатация ностальгии — на Тайване выпустили платёжную карту в виде 3,5-дюймовой дискеты в масштабе 1:1

Тайваньская компания iPass выпустила новую платёжную карту, которая выглядит точь-в-точь как 3,5-дюймовая дискета. Эти карты в ностальгическом исполнении могут использоваться для оплаты во всей сети общественного транспорта Тайваня, а также в бесчисленных магазинах, заведениях быстрого питания и многих других местах. iPass утверждает, что использование такой карты наверняка «привлечёт восхищённые взгляды других гиков по пути на [будущую компьютерную выставку] Computex».

Источник изображений: iPass and EasyCard Taiwan

Источник изображений: iPass and EasyCard Taiwan

Карта Floppy Disk iPass по размерам действительно похожа на дискету и доступна в чёрном или жёлтом цвете. Неизвестно, сдвигается ли металлическая шторка в сторону, как у оригинальной 3,5-дюймовой дискеты, но в описании карты на всякий случай имеется предупреждение, что её нельзя использовать в качестве магнитного носителя.

Предоплаченные (или предварительно пополненные) платёжные карты с системой оплаты посредством технологии NFC очень популярны на Тайване. Они широко распространены и используются для поездок по отлично налаженной системе общественного транспорта — в автобусах, поездах, метро, ​​такси и в прокате велосипедов по всему острову. В этой своей ипостаси они выступают аналогом хорошо известной москвичам карты «Тройка», но возможности тайванской карты шире.

Благодаря широкому распространению и использованию, эти карты также легко принимаются в магазинах шаговой доступности, в супермаркетах, торговых центрах, аптеках и сетях быстрого питания. Этими картами пользуются все, от бабушек и дедушек до школьников.

Компании iPass и EasyCard, эмитирующие платёжные карты, эксплуатируют потребность людей в самовыражении, выпуская их в виде брелоков, браслетов, жетонов, вкладышей и наклеек. Можно приобрести карту с различными изображениями, посвящёнными аниме, спорту, поп-культуре или памятным символам.

Floppy Disk iPass вряд ли можно назвать самым оригинальным вариантом платёжной карты. В продаже имеется «карта» в виде первого в мире сотового телефона Motorola DynaTAC. Доступны «карты» в виде моделей поездов, шлёпанцев, капсулы Ultraman Beta, снежного шара с Годзиллой, пакета для крови и даже в виде полноразмерного планшета.

Всего в тайваньском онлайн-магазине техники PCHome24 предлагается 838 вариантов дизайна платёжных карт.

Стандартная карта iPass или EasyCard с нулевым балансом стоит 100 тайваньских долларов (примерно $3,20). Пополнить баланс карты можно на транспортных станциях и в магазинах шаговой доступности.

Источник:

платёжная система, платёжная карта, гаджет, ностальгия, дискета, тайвань, оплата
