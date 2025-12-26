«10 криков на напарника из 10»: в Epic Games Store стартовала раздача кооперативной We Were Here Together, бросающей вызов дружбе

Вслед за культовым ролевым детективом Disco Elysium новым подарком в цифровом магазине Epic Games Store стало кооперативное приключение We Were Here Together от нидерландской студии Total Mayhem Games.

По сюжету пара исследователей Антарктики отправляется по следу попавших в беду коллег. Игрокам предстоит преодолеть морозные пустоши, посетить зловещий замок Касл-Рок и решить коварные головоломки.

Чтобы провести спасательную операцию, придётся действовать сообща. В основе кооперативного геймплея — рации, по которым участники переговариваются в реальном времени, используя микрофон.

We Were Here Together дебютировала в октябре 2019 года. Игра заслужила смешанные оценки от критиков (62−77 % на Metacritic) и «очень положительные» пользовательские обзоры в Steam (рейтинг 82 %).

Геймеры хвалят увлекательный кооперативный геймплей, трогательную историю и бросающие вызов умственным способностям и дружбе головоломки. «10 криков на напарника из 10», — отзывается об игре один из покупателей.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии We Were Here Together в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Раздача We Were Here Together в Epic Games Store продлится ровно сутки и сменится завтра, 27 декабря, в 19:00 по Москве. Какая именно игра станет временно бесплатной следующей, до последнего держится в секрете.