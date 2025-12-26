Google начала отключать и увозить из России старые кеширующие серверы

Google объявила российским интернет-провайдерам о намерении забрать кеширующие серверы Dell R720, установленные у них до 2022 года в составе системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей. Об этом сообщил ресурс РБК со ссылкой на источники среди провайдеров, получивших письма компании.

«Уважаемый партнер GGC, обращаем ваше внимание на то, что мы будем выводить из эксплуатации машины Dell R720, размещённые в вашей инфраструктуре. Эти машины сняты с производства и не имеют гарантийного срока. Все остальные машины Google Global Cache, размещённые в вашей сети, останутся в эксплуатации», — сообщается в письме. В письме также указано, что вывод серверов из эксплуатации предполагается начать 26 января 2026 года, в связи с чем операторам будет выслана информация о процессе вывода из эксплуатации и инструкции по подготовке машин к вывозу.

По словам источника РБК среди провайдеров, получивших письмо, в уточняющем сообщении Google попросила отключить и извлечь из стойки указанные серверы, а также предоставить адрес, откуда их можно вывезти. Он добавил, что у некоторых провайдеров серверы уже вывезли. От имени Google этот процесс курирует европейская компания MPK Asset Solutions.

Google прекратила коммерческую деятельность в России в 2022 году, оставив доступными лишь бесплатные сервисы. После этого компания не модернизировала серверы GGC.

По словам собеседника РБК на рынке информационной безопасности, серверы Google по-прежнему используются не только у небольших, но и у крупнейших российских операторов связи, таких как «Ростелеком», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru»), и трафик Google на них сохраняется.

Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин отметил, что официальная поддержка серверов Dell R720 была прекращена ещё в 2018 году. Он добавил, что трафик сервисов Google в России пока сохраняется, хотя и стремительно падает из-за проблем с YouTube.

Независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов считает, что физический вывоз оборудования из России в текущих условиях маловероятен. «Скорее всего, процесс ограничится удаленным отключением и последующей утилизацией серверов на месте, поскольку их транспортировка может быть нецелесообразна с экономической или логистической точки зрения», — сообщил он, отметив, что в связи с банкротством юрлица Google в России процесс вывоза оборудования может осложниться.