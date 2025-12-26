Сегодня 26 декабря 2025
Google начала отключать и увозить из России старые кеширующие серверы

Google объявила российским интернет-провайдерам о намерении забрать кеширующие серверы Dell R720, установленные у них до 2022 года в составе системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей. Об этом сообщил ресурс РБК со ссылкой на источники среди провайдеров, получивших письма компании.

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

«Уважаемый партнер GGC, обращаем ваше внимание на то, что мы будем выводить из эксплуатации машины Dell R720, размещённые в вашей инфраструктуре. Эти машины сняты с производства и не имеют гарантийного срока. Все остальные машины Google Global Cache, размещённые в вашей сети, останутся в эксплуатации», — сообщается в письме. В письме также указано, что вывод серверов из эксплуатации предполагается начать 26 января 2026 года, в связи с чем операторам будет выслана информация о процессе вывода из эксплуатации и инструкции по подготовке машин к вывозу.

По словам источника РБК среди провайдеров, получивших письмо, в уточняющем сообщении Google попросила отключить и извлечь из стойки указанные серверы, а также предоставить адрес, откуда их можно вывезти. Он добавил, что у некоторых провайдеров серверы уже вывезли. От имени Google этот процесс курирует европейская компания MPK Asset Solutions.

Google прекратила коммерческую деятельность в России в 2022 году, оставив доступными лишь бесплатные сервисы. После этого компания не модернизировала серверы GGC.

По словам собеседника РБК на рынке информационной безопасности, серверы Google по-прежнему используются не только у небольших, но и у крупнейших российских операторов связи, таких как «Ростелеком», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru»), и трафик Google на них сохраняется.

Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин отметил, что официальная поддержка серверов Dell R720 была прекращена ещё в 2018 году. Он добавил, что трафик сервисов Google в России пока сохраняется, хотя и стремительно падает из-за проблем с YouTube.

Независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов считает, что физический вывоз оборудования из России в текущих условиях маловероятен. «Скорее всего, процесс ограничится удаленным отключением и последующей утилизацией серверов на месте, поскольку их транспортировка может быть нецелесообразна с экономической или логистической точки зрения», — сообщил он, отметив, что в связи с банкротством юрлица Google в России процесс вывоза оборудования может осложниться.

