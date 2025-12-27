Сегодня 27 декабря 2025
Ещё одна GeForce RTX 5090 получила значительные повреждения из-за возгорания разъёма питания 12V-2×6

Один из пользователей Reddit пожаловался на возгорание 12+4-контактного разъёма питания 12V-2×6, которое повредило не только его видеокарту GeForce RTX 5090, но также и рядом расположенные компоненты. Судя по опубликованным пользователем фотографиям, речь идёт об одном из самых серьёзных, если не самом серьёзном случае повреждений, связанных с коннектором 12V-2×6.

Источник изображений: Reddit

Источник изображений: Reddit, nmp14fayl

Пользователь сообщил, что до инцидента использовал видеокарту и блок питания в течение 9 месяцев. Блок питания, некий PowerSpec PS 1050 GFM ATX 3.1, был приобретён специально для GeForce RTX 5090 и до этого не использовался с какими-либо другими видеокартами. На днях пользователь почувствовал сначала странный запах из ПК, а затем увидел пламя внутри системы. В результате инцидента были катастрофически повреждены кабель блока питания и разъём питания видеокарты. Коннектор кабеля питания буквально вплавился в разъём питания на видеокарте и обуглился. Также были повреждены трубки системы жидкостного охлаждения CPU.

«Эта видеокарта 5090 у меня около 9 месяцев, но она решила отпраздновать Рождество, поджарившись на открытом огне! Когда я почувствовал странный запах, она не просто расплавилась, она ещё и загорелась. Публикую здесь, потому что Nvidia тут же удалила сообщение на своём канале ради статистики. Но раз уж люди спрашивали там, то это блок питания ATX 3.1, и да, в комплекте с ним шёл [кабель] 12V-2×6. Он [блок питания] никогда не использовался с другой видеокартой, я купил его новым именно для этой RTX 5090. Не знаю, хороший ли сам блок питания, не очень разбираюсь в блоках питания разных марок. PS 1050 GFM ATX 3.1 версия», — сообщил пользователь nmp14fayl (Reddit).

В комментариях объяснили, что владелец карты использовал явно некачественный блок питания. Обзор модели БП из схожей серии порталом Tom’s Hardware это подтверждает. Блоки питания PoweSpec реализует американский ретейлер MicroCenter. По сути, это некие перемаркированные дешёвые китайские БП.

Как пишет портал VideoCardz, при использовании 12+4-контактного разъёма питания 12VHPWR/12V-2×6 любой запах, изменение цвета или нагрев коннектора следует расценивать как сигнал к прекращению использования. В этом случае рекомендуется выключить ПК, отсоединить его от сети и осмотреть разъёмы питания со стороны видеокарты и блока питания на предмет потемнения контактов, деформации пластика или ослабления крепления. Коннектор кабеля питания следует вставлять в разъём питания до упора. Необходимо избегать резких изгибов в месте соединения коннектора и кабеля и, по возможности, использовать родной кабель 12VHPWR/12V-2×6 от блока питания вместо переходников. При обнаружении каких-либо повреждений необходимо сразу же прекратить пользоваться устройством. Следует обратится к производителям видеокарты и блока питания (или магазин) по вопросу оформления возврата устройства по гарантии.

Источники:

geforce rtx 5090, видеокарта, 12v-2x6, возгорание, кабель питания
