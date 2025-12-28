Сегодня 28 декабря 2025
Nemix представила DDR5-комплект за $70 800 — и объяснила, почему он стоит так дорого

Компания Nemix из США, специализирующаяся на поставках памяти и накопителей для крупных технологических компаний и государственных структур, представила комплект оперативной памяти DDR5 общей ёмкостью 4 Тбайт. Набор состоит из 16 модулей ECC RDIMM (Registered Dual In-line Memory Module) по 256 Гбайт каждый, работающих на частоте 6400 МТ/с с CAS-латентностью 52 и при этом потребляющих всего 1,1 В напряжения. Однако внушительная цена комплекта делает его уделом высокобюджетных гиперскейлеров и энтузиастов экстремальных рабочих станций, где критически важны как объём памяти, так и её надёжность.

Источник изображения: NEMIX

Источник изображения: NEMIX

Цена набора, как стало известно изданию TechPowerUp, составляет $70 800, что эквивалентно примерно $17,3 за гигабайт, то есть почти вдвое дороже, чем у потребительской DRAM, средняя стоимость которой сейчас находится на уровне $10 за 1 Гбайт. Такой ценовой разрыв объясняется не просто текущим дефицитом DRAM на рынке, а особыми техническими характеристиками этих модулей.

В отличие от обычных DDR5-модулей, где коррекция ошибок (ECC) реализована только внутри самого чипа памяти (on-die ECC), в этих RDIMM используются дополнительные внешние микросхемы коррекции ошибок (off-die ECC). Встроенная ECC в DDR5 сама по себе не обеспечивает полной защиты от ошибок, так как она предназначена лишь для исправления сбоев внутри отдельного чипа, но чтобы гарантировать надёжность, памяти требуется дополнительная микросхема (на основе кремния), обеспечивающая коррекцию ошибок на уровне всего модуля. Именно это «кремниевое» решение делает такие модули пригодными для использования в гипермасштабируемых системах и рабочих станциях и объясняет их высокую стоимость.

Хотя цена в $70 800 кажется астрономической, для крупных компаний она может быть оправдана, так как они, как правило, закупают такие комплекты большими объёмами и получают значительные оптовые скидки. Кроме того, в условиях острого дефицита DRAM-чипов на мировом рынке подобные решения становятся особенно востребованными для развёртывания инфраструктуры, где нельзя пожертвовать ни плотностью памяти, ни надёжностью.

Если говорить о сценариях использования комплекта, то он включает обучение крупных моделей искусственного интеллекта, хранение терабайтов данных в оперативной памяти (in-memory databases), а также управление крупными кластерами виртуализации, где один физический сервер может одновременно обслуживать сотни контейнеров или виртуальных машин. В этом контексте его стоимость составляет лишь незначительную часть общих капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру.

nemix, ddr5, накопители, dram
