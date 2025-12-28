Сегодня 28 декабря 2025
Dreame уверена в стабильном росте продаж роботов-пылесосов в ближайшие годы

Недавняя история с банкротством компании iRobot, которая фактически стояла и у истоков сегмента роботов-пылесосов, могла создать впечатление о «кризисе жанра» в целом, но китайские конкуренты полны уверенности в своих силах. Руководство Dreame ожидает, что в ближайшие годы спрос на роботы-пылесосы будет стабильно расти.

Источник изображения: Dreame Technology

По словам президента профильного подразделения Dreame Technology Мэн Цзя (Meng Jia), банкротство iRobot послужило тревожным сигналом для всей отрасли, намекнув, что нельзя замедляться в развитии, как сделала эта компания, отстав от конкурентов по уровню внедряемых технологий на величину от пяти до десяти лет. При этом в потенциале собственной продукции Dreame не сомневается, рассчитывая в следующем году увеличить объёмы продаж вдвое, преимущественно за счёт американского и китайского рынков.

Примечательно, что продукция Dreame больше всего востребована в Европе, где находится немало желающих платить за премиальные модели роботов-пылесосов, предлагаемых по цене свыше 1000 евро. Китайский рынок гораздо более конкурентен, для Dreame он остаётся вторым по величине, но здесь более половины выручки обеспечивают модели роботов-пылесосов с более демократичными ценами в районе $570. Степень распространения роботов-пылесосов за пределами Китая не превышает 20 %, в самом Китае она и того меньше — 10 %, поэтому у таких устройств есть потенциал продаж на ближайшие несколько лет. Пять китайских производителей, по данным IDC, контролируют почти 70 % мирового рынка роботов-пылесосов. Dreame занимает третье место в мировом рейтинге с долей 12,4 %. В Гонконге компания рассчитывает за ближайшие пару лет выйти в лидеры рынка.

Dreame вынуждена постоянно следить за действиями конкурентов и совершенствовать собственные технологии. Недавний выход на рынок производителя дронов DJI, который делал упор на технологии искусственного интеллекта, подтолкнул Dreame к мысли о необходимости скопировать подобную маркетинговую стратегию. На разработки и исследования Dreame направляет до 8 % своей годовой выручки, данным видом деятельности занято более 60 % сотрудников компании. Dreame также делает упор на локализацию производства в регионах присутствия и адаптации своих устройств под бытовые традиции конкретных стран. В перспективе компания хотела бы создавать роботов-уборщиков, которым по силам было бы перейти от работы на одной плоскости к трёхмерному пространству.

Источники:

Теги: irobot, dreame, робот-уборщик, робот-пылесос, робототехника
