Компания HKC анонсировала несколько новых мониторов, включая модель с частотой обновления 1080 Гц

Компания HKC Corporation подтвердила, что представит свои новейшие разработки в области дисплеев для профессионального творчества, иммерсивных игр и киберспорта на выставке CES 2026 в начале января. Анонс будет включать решения её трёх основных брендов — HKC, Koorui и AntGamer, каждое из которых разработано для различных задач и удовлетворения различных требований к производительности.

Центральным экспонатом HKC на выставке станет 32-дюймовый монитор HKC M10 Ultra. Эта модель дебютирует на мировой арене как первый в мире монитор, оснащенный RGB-Mini LED подсветкой. Он оснащён 1596 физическими зонами затемнения подсветки и 4788 зонами управления цветом RGB. Новинка поддерживает разрешение 3840 × 2160 пикселей и частоту обновления 165 Гц. Для монитора также заявлен второй режим с разрешением 1080p и частотой обновления 330 Гц.

Также будет представлен «первый в мире 5K-монитор для киберспорта с поддержкой ИИ» — HKC M9 Pro, оснащённый 2304 зонами локального затемнения Mini LED-подсветки и поддержкой частоты обновления 180 Гц. Эта модель «использует технологию оптимизации изображения на основе ИИ для игр класса AAA и высокоточных творческих рабочих процессов», заявляет производитель. Более подробная информация и технические характеристики будут представлены на CES 2026.

Под брендом Koorui будет представлен Koorui S4941XO — 49-дюймовый сверхширокоформатный монитор QD-OLED с разрешением 5120 × 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц, идеально подходящий для гоночных игр и различных симуляторов. На выставке CES также дебютируют другие мониторы от Koorui для различных игровых и творческих задач.

После демонстрации в прошлом году монитора ANT257PF на базе матрицы Fast TN с поддержкой частоты обновления 750 Гц бренд AntGamer в этом году покажет обновленную модель ANT275PQ MAX, которая выйдет в 2026-м. Новый монитор поддерживает два режима разрешения и частоты обновления. Один из режимов предлагает поддержку частоты обновления 1080 Гц. Новинка также тоже оснащена технологией «обработки изображений на основе ИИ для экстремально высокой производительности в FPS-играх».