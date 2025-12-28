В Китае запущена первая в мире газовая турбина мощностью 30 МВт, работающая на чистом водороде

Первая в мире газовая турбина мощностью 30 мегаватт, построенная в Китае и работающая исключено на водороде, начала стабильную выработку электроэнергии с воскресенья, пишет издание CGTN. Демонстрационный проект, получивший название «Юпитер I», является важной вехой, доказывающей, что технология газовых турбин может преобразовывать электроэнергию в водород, а затем обратно в электроэнергию с выходной мощностью 30 мегаватт.

Проект объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую энергию и электролитическую систему производства водорода из воды. Он решает ключевую проблему возобновляемой энергетики — значительные потери в непиковые часы — за счёт хранения избыточной электроэнергии в виде водорода и преобразования её обратно в электроэнергию в часы пиковой нагрузки.

По словам генерального директора компании Mingyang Hydrogen Gas Turbine Technology Вана Юнчжи (Wang Yongzhi), по сравнению с тепловыми электростанциями той же мощности, «Юпитер I» может сократить выбросы углекислого газа более чем на 200 000 тонн в год. Он добавил, что турбина вырабатывает 48 000 кВт⋅ч электроэнергии при работе в комбинированном цикле, чего достаточно для удовлетворения суточной потребности в электроэнергии 5500 домохозяйств.

После ввода в эксплуатацию проект поможет сгладить колебания в выработке возобновляемой энергии и улучшить регулирование энергосистемы. Эта модель станет жизнеспособным решением для энергетического перехода и поддержит развитие китайской системы возобновляемой энергетики, в основе которой лежит использование водородной энергии.