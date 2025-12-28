Сегодня 28 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае запущена первая в мире газовая т...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае запущена первая в мире газовая турбина мощностью 30 МВт, работающая на чистом водороде

Первая в мире газовая турбина мощностью 30 мегаватт, построенная в Китае и работающая исключено на водороде, начала стабильную выработку электроэнергии с воскресенья, пишет издание CGTN. Демонстрационный проект, получивший название «Юпитер I», является важной вехой, доказывающей, что технология газовых турбин может преобразовывать электроэнергию в водород, а затем обратно в электроэнергию с выходной мощностью 30 мегаватт.

Источник изображения: CGTN

Источник изображения: CGTN

Проект объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую энергию и электролитическую систему производства водорода из воды. Он решает ключевую проблему возобновляемой энергетики — значительные потери в непиковые часы — за счёт хранения избыточной электроэнергии в виде водорода и преобразования её обратно в электроэнергию в часы пиковой нагрузки.

По словам генерального директора компании Mingyang Hydrogen Gas Turbine Technology Вана Юнчжи (Wang Yongzhi), по сравнению с тепловыми электростанциями той же мощности, «Юпитер I» может сократить выбросы углекислого газа более чем на 200 000 тонн в год. Он добавил, что турбина вырабатывает 48 000 кВт⋅ч электроэнергии при работе в комбинированном цикле, чего достаточно для удовлетворения суточной потребности в электроэнергии 5500 домохозяйств.

После ввода в эксплуатацию проект поможет сгладить колебания в выработке возобновляемой энергии и улучшить регулирование энергосистемы. Эта модель станет жизнеспособным решением для энергетического перехода и поддержит развитие китайской системы возобновляемой энергетики, в основе которой лежит использование водородной энергии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае с 2027 года запретят электромобили с выдвижными дверными ручками
На строительство ЦОД в этом году будет потрачено больше, чем на разведку новых месторождений нефти
Ветер и солнце стали давать больше электричества, чем сжигание угля
Учёные в 10 000 раз уменьшили самого маленького робота с «мозгами» — теперь он размером с крупинку соли
LG представит робота для суеты по хозяйству и создания уюта в доме
В США спроектировали беспилотный грузовой корабль с парусами-крыльями — через год его спустят на воду
Теги: газовая турбина, водород, электроэнергия, китай
газовая турбина, водород, электроэнергия, китай
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.