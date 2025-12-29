Ракета «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» вывела на орбиту более 50 спутников

«Роскосмос» сообщил об успешном запуске 28 декабря ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области. Ракета доставила на орбиту два спутника «Аист-2Т», а также 50 космических аппаратов различного назначения, включая спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора.

По данным «Роскосмоса», запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» был выполнен в 16:18 мск. Спустя примерно час после старта произошло отделение на орбите спутников «Аист» от разгонного блока «Фрегат», после чего были доставлены на целевые орбиты остальные спутники. Весь процесс выведения спутников на запланированные орбиты занял около пяти часов.

Спутники «Аист-2» предназначены для стереоскопической съёмки земной поверхности и создания объёмной модели нашей планеты. В числе выведенных на орбиту малых космических аппаратов — спутник «Зоркий-2М» (ГК «СПУТНИКС»), аппараты СТЦ и др. Находясь на орбите, они будут выполнять такие задачи, как дистанционное зондирование Земли, изучение электромагнитных излучений, контроль судоходства в Мировом океане, приём сигналов передатчиков «Интернета вещей», исследование влияния космоса на живые организмы и т. д.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» стал финальным для «Роскосмоса» в этом году, отметили в российском космическом агентстве.