«Выглядит лучше, чем современные Call of Duty и Battlefield»: игроков впечатлил геймплей китайского шутера The Defiant в духе Medal of Honor

Разработчики из китайской студии Hoothanes при поддержке издательства 4Divinity представили новый геймплейный трейлер своего сюжетного шутера The Defiant в антураже Второй мировой войны.

The Defiant расскажет о событиях японо-китайской войны, спустя четыре года после начала ставшей частью Второй мировой. Игрокам предстоит поучаствовать в «героических поступках на китайском поле боя».

Пользователям The Defiant достанется роль бойца Северо-Восточной антияпонской объединённой армии — маньчжурского партизанского формирования, направленного против японской оккупации.

Представленный Hoothanes геймплейный трейлер The Defiant длится шесть минут и демонстрирует ожесточённые перестрелки на заснеженных склонах горного хребта Тайханшань, на охваченных огнём военных базах и в полных врагов помещениях.

Зрители оценили атмосферу Второй мировой с духом Medal of Honor, добротный геймплей и звуки международного пролетарского гимна «Интернационал» в концовке. «Выглядит лучше, чем современные Call of Duty и Battlefield», — уверен crafiosk.

Скриншоты

Обещают захватывающую одиночную кампанию со смесью экшена, стелса и шпионажа, добавляющего эмоциональной глубины компаньона, основанный на исторических образцах арсенал и вплетённые в геймплей головоломки.

Премьера The Defiant ожидается на ПК (Steam), тогда как консольный релиз пока под вопросом. Сроки выхода на данном этапе не уточняются. Заявлен текстовый перевод на русский язык (озвучка только на китайском и английском).