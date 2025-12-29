Сегодня 29 декабря 2025
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero приглянулся более чем миллиону пользователей Steam, Epic Games Store и PS5

Разработчики из независимой китайской студии S-Game похвастались предрелизными успехами своего амбициозного фэнтезийного ролевого боевика с полуоткрытым миром Phantom Blade Zero.

Источник изображений: S-Game

Источник изображений: S-Game

Как стало известно, за 15 дней с открытия страниц в цифровых магазинах пользователи Steam, Epic Games Store и PS Store суммарно добавили Phantom Blade Zero в свой список желаемого более 1 млн раз.

«От всех в команде разработки: спасибо вам. Это достижение стало возможным лишь благодаря вашей поддержке», — поделились в команде. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

В S-Game отметили, что игроки со всего мира интересовались Phantom Blade Zero, обсуждали различные её элементы и делились отрывками геймплея: «Такого рода отклик действительно много для нас значит».

Игроки Phantom Blade Zero возьмут на себя роль Соула — элитного убийцы неуловимой организации «Орден», несправедливо обвинённого в смерти её патриарха. За 66 дней герой должен раскрыть заговор и доказать невиновность.

Обещают смесь кунг-фу-панка, стимпанка и оккультизма, эффектную боевую систему, более 30 видов оружия, графику на Unreal Engine 5, поддержку технологий DLSS 4 и трассировки лучей, а также текстовый перевод на русский язык.

Phantom Blade Zero выйдет 9 сентября 2026 года на PC (Steam, Epic Games) и PS5. Оставшееся до релиза время обещают потратить на оттачивание геймплея и полировку деталей. Кроме того, разработчики планируют периодически выходить на связь.

Источник:

Теги: phantom blade zero, s-game, ролевой экшен
