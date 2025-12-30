Maxon выпустила Cinebench 2026 с поддержкой новейших GPU AMD и Nvidia

Компания Maxon выпустила Cinebench 2026 — новейшую версию своего инструмента для тестирования производительности Cinebench. Новая версия теста использует движок Redshift для измерения однопоточной и многопоточной производительности как CPU, так и GPU при выполнении задач 3D-рендеринга.

Обновление добавляет поддержку графических процессоров Nvidia Blackwell GeForce (серия RTX 5000) и AMD Radeon 9000. Также добавлена поддержка графических процессоров Nvidia Hopper и Blackwell для центров обработки данных. Кроме того, в новой версии Cinebench 2026 появилась поддержка процессоров Apple M4 и M5. Список поддерживаемых программных платформ теперь включает Windows x86-64, Windows на Arm64 и macOS.

Maxon также изменила способ расчёта результатов. Результаты Cinebench 2026 не сопоставимы с результатами Cinebench 2024 из-за обновленной технологии Redshift и оптимизации производительности.

Cinebench 2026 и предыдущие версии доступны для бесплатной загрузки с веб-сайта Maxon.