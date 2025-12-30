Сегодня 30 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Тестирование и настройка ПК Maxon выпустила Cinebench 2026 с поддерж...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Maxon выпустила Cinebench 2026 с поддержкой новейших GPU AMD и Nvidia

Компания Maxon выпустила Cinebench 2026 — новейшую версию своего инструмента для тестирования производительности Cinebench. Новая версия теста использует движок Redshift для измерения однопоточной и многопоточной производительности как CPU, так и GPU при выполнении задач 3D-рендеринга.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Обновление добавляет поддержку графических процессоров Nvidia Blackwell GeForce (серия RTX 5000) и AMD Radeon 9000. Также добавлена поддержка графических процессоров Nvidia Hopper и Blackwell для центров обработки данных. Кроме того, в новой версии Cinebench 2026 появилась поддержка процессоров Apple M4 и M5. Список поддерживаемых программных платформ теперь включает Windows x86-64, Windows на Arm64 и macOS.

Источник изображения: Maxon

Источник изображения: Maxon

Maxon также изменила способ расчёта результатов. Результаты Cinebench 2026 не сопоставимы с результатами Cinebench 2024 из-за обновленной технологии Redshift и оптимизации производительности.

Cinebench 2026 и предыдущие версии доступны для бесплатной загрузки с веб-сайта Maxon.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Одна видеокарта в руки: в Японии начали ограничивать продажи GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9000 из-за дефицита памяти
GeForce RTX 5090 вспыхнула внутри ПК: разъём 12V-2×6 расплавился и повредил соседние компоненты
Sapphire выпустила «беспроводную» Radeon RX 9070 XT и материнские платы PhantomLink для неё
Microsoft исправила алгоритм подсчёта загрузки процессора в Windows 11
Представлен бенчмарк Geekbench AI для тестирования производительности в ИИ-нагрузках
UL представила бенчмарк за $5000 для тестирования ИИ-ускорителей
Теги: cinebench 2026, maxon, бенчмарк, тест
cinebench 2026, maxon, бенчмарк, тест
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.