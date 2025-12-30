«Живой журнал» изменил правила размещения публичных постов

Сервис «Живой журнал» (ЖЖ) внес изменения в правила публикации контента на платформе. Для размещения публичных постов, комментирования и загрузки медиаконтента теперь необходимо соответствовать хотя бы одному из новых условий.

Публиковать публичные посты могут пользователи ЖЖ:

с подключенным пакетом «Профессиональный», который представляет собой платную подписку стоимостью 199 рублей в месяц или 1999 рублей в год;

у которых настроена авторизация посредством «Сбер ID»;

у которых имеется не менее 500 очков «социального капитала»;

завершившие регистрацию в реестре блогеров Роскомнадзора или получившие статус верифицированного.

Администрация ЖЖ сообщила, что новые правила вводятся для «повышения качества контента и дискуссий». Ожидается, что это снизит уровень спама и троллинга, а также поощрит «вдумчивый контент» и поддержит платформу. Весь созданный ранее контент останется на платформе без изменений.

Напомним, «Живой журнал» был создан в США в 1999 году. Сервис пользовался популярностью среди пользователей из России. На площадке вели блоги многие известные политики, культурные деятели и публицисты. В настоящее время ЖЖ является частью медиахолдинга Rambler&Co, который полностью принадлежит «Сберу».