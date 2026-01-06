Сегодня 06 января 2026
MSI представила 899-граммовый ноутбук Prestige 13 AI+ на базе Panther Lake

Компания MSI официально анонсировала сверхлёгкий ноутбук Prestige 13 AI+, который отличают корпус из магниево-алюминиевого сплава и процессор Intel Core Ultra 300-й серии (Panther Lake) с производительной встроенной графикой Intel Arc.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ изготавливается в корпусе из цельнометаллического магниево-алюминиевого сплава, который при минимальном весе обеспечивает повышенные жёсткость и износостойкость. Габариты компьютера составляют 299 × 210 мм при толщине 15,9 мм и массе 899 г.

В качестве процессоров выступают чипы вплоть до новейшего Intel Core Ultra 9 386H поколения Panther Lake. В наличии интегрированная графика Intel Arc, а класс Copilot+ PC указывает на возможность локального запуска приложений искусственного интеллекта. За работу ИИ отвечает пакет MSI AI Engine — он обеспечивает оптимизацию режимов производительности, энергопотребления, охлаждения в зависимости от потребностей и типа рабочей нагрузки.

Ещё одно достоинство MSI Prestige 13 AI+ — 13-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.8K (2880 × 1800 точек) и соотношением сторон 16:10. Производитель заявляет о 100-% покрытии цветового пространства DCI-P3 и наличии сертификата VESA DisplayHDR True Black 500. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет до 64 Гбайт, предусмотрен один NVMe SSD M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, поддерживаются Wi-Fi 7.0 и Bluetooth 6.

Для видеосвязи предусмотрена камера разрешением 1080p с частотой до 30 кадров в секунду — она используется службой Windows Hello; в наличии механическая шторка. Компьютер оснащён дискретным чипом TPM 2.0, поддерживается ИК-распознавание лица, имеется сканер отпечатков пальцев. Также заявлены функции ИИ-шумоподавления для улучшения качества голоса и изображения. На борту — два динамика мощностью по 2 Вт с поддержкой DTS Audio Processing и сертификацией Hi-Res Audio. Клавиатура ноутбука MSI Prestige 13 AI+ оснащена белой подсветкой и может похвастаться ходом клавиш 1,7 мм; сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery 3.0, два USB Type-A 3.2 Gen1, полноразмерный HDMI 2.1 (до 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц), а также слот для карт microSD. Адаптер питания имеет мощность 65 Вт, аккумулятор ёмкостью 53 Вт·ч поддерживает быструю зарядку.

Источник:

Теги: msi, ноутбук, ces 2026
