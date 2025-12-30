Telegram вскоре получит совершенно новый интерфейс Android-приложения — в стиле iOS-версии

Разработчики мессенджера Telegram начали тестирование обновлённого интерфейса приложения для платформы Android, сообщил ресурс «Код Дурова». Новая версия интерфейса доступна в тестовой сборке 12.3.0. Как отметил «Код Дурова», новый дизайн Android-приложения Telegram выполнен в стиле его iOS-версии.

Главное отличие от прежней версии заключается в отказе от привычной шторки в боковом меню, вместо которой разработчики добавили внизу экрана плавающую панель с ключевыми вкладками: «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Профиль».

Также изменился внешний вид профилей — добавлены кнопки быстрых действий. В настройках иконки теперь «в цвете», что, по замыслу, должно упростить работу с ними.

Как отметил «Код Дурова», в связи с тем, что это тестовая версия, пока не всё переведено на русский язык. Поэтому пункты нижнего меню и подсказка в строке поиска отображаются на английском языке.

Сроки выхода новой версии Telegram для Android пока неизвестны. Но, поскольку уже начали её тестирование, ждать осталось недолго.